Paříž - Druhý švýcarský gól hodně mrzel českého brankáře Petra Mrázka, který si připsal 18 úspěšných zákroků, ale porážce 1:3 nezabránil. Podle gólmana Detroitu není podstatné, jestli bude čtvrteční čtvrtfinále mistrovství světa chytat on či Pavel Francouz, ale hlavně úspěch v klíčovém duelu. I podle Mrázka je nutné k tomu zvládnout začátek zápasu, což je problém českých hokejistů v celé sezoně.

"Švýcaři hráli dobře, nějaké šance tam měli. V obranném pásmu nám dobře blokovali střely, škoda toho druhého gólu. Ten puk šel vedle. Já jsem nevěděl, jestli do něj jít nebo ho nechat. V poslední chvíli jsem se pro něj natáhl a on tak zaplaval. Z lapačky šel do branky," popsal Mrázek gól z 29. minuty, kdy si srazil do branky pokus Reta Suriho.

V úvodním dějství Švýcaři přestříleli český tým 8:3 a už po 102 vteřinách vedli po brance Vincenta Praplana. "My jsme se snažili to dávat na branku a oni to blokovali. V prvních patnácti minutách jsme měli snad jen jednu střelu. To není to, co chceme. Věděli jsme, že máme čtvrtfinále jisté. Snažili jsme se to zjednodušit a hrát zlehka, ale dnes to nevyšlo," uvedl Mrázek.

Uvědomuje si, že vstoupit špatně i do čtvrtfinále by se českému týmu nemuselo vyplatit. "Ty začátky nejsou takové, jaké chceme. Bavíme se o tom před zápasem a vždycky tam jsou nějaké šance. Ve čtvrtfinále to bude klíčový moment ubránit začátek. Tam není čas na nějaké chyby. Musíme odehrát všechno vzadu dobře. Začátek bude důležitý. Když ho nechytneme, těžko to budeme dohánět," podotkl.

Proč se vstupy do utkání nedaří, nad tím trenéři i hráči zatím marně dumají. "Neřekl bych, že to je koncentrací. Víme, jak se na to máme soustředit. Vždycky si to před zápasem připomínáme, vidíme nějaké videoklipy, že musíme začátky chytnout. A pak prvních pět minut nevíme, co se tam děje. Dostáváme góly nebo má soupeř vyložené šance," kroutil hlavou Mrázek.

Na dnešní generálce ale našel i pozitiva. "Ve druhé třetině jsme měli hodně šancí. Jak jsme dali gól, tak jsme je tam párkrát zamkli. Měli jsme dobré šance i ve třetí třetině, v tom musíme pokračovat," podotkl Mrázek, který zatím netuší, zda dostane důvěru ve čtvrtfinále on nebo Francouz.

"To bych neřešil. Čtvrtfinále je o jednom zápase, uvidíme, jak to dopadne. Jsme tady jako jeden tým. Jde o to, abychom přes čtvrtfinále prošli a vyhráli. Ten, kdo půjde do branky, musí hlavně předvést co nejlepší výkon," dodal pětadvacetiletý gólman, který má na kontě v NHL 144 zápasů a dalších deset v play off. V reprezentaci na první vystoupení ve vyřazovací části turnaje bronzový medailista z MS v roce 2012 a účastník loňského Světového poháru v Torontu zatím čeká.