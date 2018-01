Mladá Boleslav - Škoda Auto dnes v Mladé Boleslavi uvedla do provozu dva nové zkušební stavy pro testování převodovek, do kterých investovala 5,7 milionu eur, tedy asi 145 milionů korun. Celková investice do oddělení převodovek v motorovém centru Škody Auto, které bylo otevřeno v roce 2014, tak činí 8,2 milionu eur (asi 209 milionů Kč). Novinářům to při slavnostním otevření nové zkušebny řekli zástupci automobilky.

"S rozšířením motorového centra získává společnost Škoda Auto vyšší technickou kompetenci a přebírá větší díl odpovědnosti za vývoj v rámci koncernu Volkswagen. V našem technologickém a vývojovém centru využíváme nejmodernější techniku, abychom dále zvyšovali kvalitu našich sériových vozů," řekl člen představenstva firmy odpovědný za oblast technického vývoje Christian Strube.

Video: Škoda spustila dva nové stavy pro testování převodovek 09.01.2018, 17:00, autor: Beneš Jaroslav, zdroj: ČTK/Video

Zkušební stavy slouží k vývoji nových agregátů a zajištění kvality aktuálních sériových komponentů. Jedno z nových zařízení slouží k akustické analýze a bude využíváno pro funkční testy a zkoušky životnosti převodovek. Na druhém zkušebním stavu budou odborníci provádět zkoušky životnosti celého hnacího ústrojí.

Od roku 2014 do roku 2015 pracovali v laboratoři převodovek dva pracovníci, jejich počet následně vzrostl na sedm. Do roku 2020 zde bude podle plánů pracovat 14 lidí.

Dnešního otevření nové zkušebny se zúčastnil také automobilový konstruktér Petr Hrdlička, který je otcem modelu Favorit. "Jeden z hlavních limitů v té době bylo to, že všechno muselo být pořízeno z Československa. Kdežto dneska si můžete vybrat z celého světa. Co se vám líbí, to můžete koupit. Je to jako bez problémů. Tak to si myslím, že je taková jako největší přednost pro konstruktéry, takové to otevření se tomu světu," řekl dnes ČTK Hrdlička.

Motorové centrum, které slouží pro vývoj a testování agregátů, bylo spuštěno v roce 2014. Spolu s koncernem Volkswagen do něj automobilka investovala zhruba 53 milionů eur (1,4 miliardy Kč), do samotného motorového centra 45 milionů eur (1,15 mld. Kč) a zbylých 8,2 milionů eur do vývoje převodovek. Česká automobilka v současné době vyrábí tři typy převodovek pro koncern Volkswagen. V roce 2017 vyrobila Škoda 1,16 milionu převodovek.

Škoda Auto je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku. Je součástí německého koncernu Volkswagen. Provozuje tři závody v Česku a zaměstnává v nich zhruba 30.000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery.