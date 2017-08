Nikósie - Útočník Milan Škoda už pomalu zvedal při střele spoluhráče Josefa Hušbauera ruce, fotbalisté Slavie ale ani ty nejvyloženější šance v úvodním utkání 4. předkola Ligy mistrů na půdě APOELu Nikósie neproměnili a po pokaženém začátku prohráli 0:2. Kapitán červenobílých ale před odvetou neskládá zbraně, protože cítil, že Pražané kyperského šampiona chvílemi výrazně přehrávali.

"Samozřejmě, že to pro nás úplně není příznivé. Ale kromě prvních patnácti minut se s nimi dalo hrát, chvílemi jsme je i dost přehrávali a vytvořili si šance. Musíme se v odvetě soustředit na útočení, dát doma nějaké góly. Ale taky žádný nedostat, pak už by to bylo těžké," řekl novinářům na Kypru Škoda.

Jeho tým stejně jako v předchozím předkole v Borisově nezvládl vstup do utkání a APOEL už na začátku desáté minuty vedl 2:0. "Začátek se nám opravdu hrubě nepovedl, ve druhé minutě jsme dostali gól ze standardky, pak hned druhý. To bylo strašné. Už v Borisově jsme dostali v prvním i druhém poločase rychlý gól, teď znovu. Nevím, čím to," přemítal jednatřicetiletý útočník.

"Nemyslím si, že by na nás dolehla divoká atmosféra. Klimatické podmínky možná hrály roli postupem času, na začátku ne. Štěstí asi přeje spíš zkušeným, nám tentokrát ze začátku nepřálo vůbec. APOEL se dostal rychle do vedení a to mu pomohlo," konstatoval Škoda.

Mužstvo se jako kapitán snažil po nepovedeném vstupu povzbudit. "Po těch deseti minutách to bylo frustrující, ale pak jsme se všichni hecovali, že to nesmíme vzdát, že musíme zamakat a dát gól. Odkamali jsme to, šancí jsme měli dost, ale odměna v podobě gólu tam nebyla. Kdybychom pak aspoň dali gól, bylo by to veselejší," podotkl Škoda.

Jednu z největších šancí měl po hodině hry Hušbauer, který ani nadvakrát nepřekonal domácího gólmana. "Nějak jsem to dával a Pepa šel sám. Ještě se to k němu odrazilo zpátky a obstřeloval to, nechápu, jak se tam gólman dostal, to jsem koukal. Už jsem pomalu zvedal ruce. A pak tam byly další šance, které jsme nedotáhli, nebo byli zbrklí," litoval Škoda.