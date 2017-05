Zleva prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel, šéf představenstva Škody Auto Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti Wanda Sports Holding Lincoln Zhang a prezident společnosti Infront Sports & Media Philippe Blatter po tiskové konferenci v Kolíně nad Rýnem, kde 19. května během hokejového mistrovství světa slavnostně prodloužili smlouvu o spolupráci mezi IIHF a Škoda Auto do roku 2021. Škoda Auto obdržela certifikát o zápisu do Guinessovy knihy rekordů za nejdéle sponzorovaný sportovní podnik. Hokejové mistrovství světa sponzoruje již 25 let. ČTK/Petr Mlch