Praha - Škoda Auto letos očekává zvýšení prodejů v ČR o sedm až devět procent na rekordních 88.000 až 90.000 aut. Celý trh by měl vzrůst o šest až osm procent na 275.000 až 280.000 vozů, což je dosud rovněž nejvíce. Na setkání s novináři to řekl ředitel Škody Auto v ČR Luboš Vlček.

Za tři čtvrtletí prodala Škoda 63.664 vozů, což je růst o čtyři procenta. Podle Vlčka firma letos přijímá rekordní množství objednávek, které za celý rok překročí 100.000.

Nejprodávanější byl do září model Octavia (20.484), následují Fabia (16.495) a Rapid (8900). Modely Superb i Kodiaq se zhruba ze tří čtvrtin prodávají v nejvyšších výbavových stupních Style nebo Laurin&Klement. Octavia jezdící na stlačený zemní plyn (CNG) zaznamenala v posledním roce růst prodejů o 25 procent.

Příští týden se začne v ČR prodávat nový model Karoq, na který má firma přes 3000 objednávek. U Karoqu však Škoda Auto stále nezveřejnila základní cenu, podle odhadu serveru iDNES se bude pohybovat kolem 470.000 Kč. Škoda nový model, jenž navazuje na model Yeti, představila v září na autosalonu ve Frankfurtu.

Největší prodejní program ojetin na českém trhu Škoda Plus letos zvýšil odbyt o 17 procent na 31.200 aut. Do konce roku chce prodat 40.000 proti loňským 35.822 vozům. Střednědobě se chce dostat na roční prodej 50.000 vozů. Škoda Plus má celkem 134 prodejních míst, která nabízí 6000 aut. Do konce roku by se měla celá síť modernizovat, stejně jako prošla v minulých letech proměnou prodejní místa pro nové vozy.

Škoda Auto má v Česku 184 prodejních míst a 229 servisů. Výkon servisů se meziročně zvýšil o 11 procent. V blízké budoucnosti chce navýšit kapacitu autorizovaných servisů, jejich počet se asi ale příliš nezvýší.

Škoda Auto je největší českou automobilkou a stěžejní firmou z hlediska českého exportu. Automobilka koncem září uvedla, že vyrobila automobil s pořadovým číslem 20 milionů. Počty vyrobených vozů automobilka počítá od zahájení výroby v Mladé Boleslavi v roce 1905 a do součtu zahrnuje vozy vyrobené v českých i zahraničních závodech.

Škoda patří do skupiny Volkswagen. Agentura Reuters minulý týden uvedla, že podle jejích zdrojů vedení a odbory Volkswagenu chtějí, aby se část produkce Škody Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie. Předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier poté v dopise zaměstnancům uvedl, že Česká republika je a nadále zůstane domovem společnosti Škoda Auto.