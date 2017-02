Praha - Fotbalisté Slavie porazili na úvod jarní části sezony Jihlavu 2:0. Duel 17. ligového kola rozhodl dvěma brankami Milan Škoda, který ve 28. minutě otevřel skóre a v 51. minutě proměnil penaltu. Červenobílí tak pod koučem Jaroslavem Šilhavým neprohráli ani v patnáctém soutěžním utkání a minimálně na dvě hodiny poskočili do čela tabulky, odkud je může opět sesadit Plzeň. Jihlava zůstala předposlední. Zápas začal kvůli problémům s osvětlením o 15 minut později.

Slavii chyběl kvůli kartám čerstvý vítěz mistrovství Afriky Ngadeu a trenér Šilhavý v jarní premiéře vsadil na útočné rozestavení s dvěma hroty. V základní sestavě scházel také kapitán Bílek. Pražané před 14 tisícovkami diváků od začátku dominovali a hosté s velkým štěstím a díky skvěle chytajícímu Hanušovi prohráli první poločas jen o jednu branku.

V osmé minutě se do úniku dostala jedna za slávistických posil Sýkora, ale místo střely zbytečně přihrával a z šance nic nebylo. Po dvaceti minutách poprvé ukázal své umění bývalý gólman Pražanů Hanuš, když po Sýkorově centru famózně vytáhl Škodovu hlavičku na tyč.

Domácí se dočkali v 28. minutě, kdy Frydrych dlouhým pasem za obranu našel Škodu, ten si míč posunul do běhu a sám před Hanušem nezaváhal. Slávisté dál svírali soupeře před jeho vápnem, ale Zmrhal z úhlu těsně minul a ve 43. minutě po dorážce po rohu zkazila Škodovi radost tyč.

Hostující brankář Hanuš se proti bývalému klubu překonával a v závěru poločasu nejprve vyrazil Frydrychovu střelu a ihned poté téměř zázračně s pomocí tyče i Mešanovičovu dorážku.

Po pauze už slávisté vedení pojistili. Po zákroku Štěpánek na Sýkoru na hranici vápna odpískal rozhodčí Zelinka penaltu a Škoda ji v 51. minutě s pomocí břevna proměnil. Desátým gólem v ligové sezoně se dotáhl na nejlepší střelce sezony bratra Michala a sparťana Lafatu.

Jihlava až za nepříznivého stavu 0:2 začala více hrozit. Pavlenka ale vykopl Ikaunieksovu pohotovou střelu a v 58. minutě mu po dalekonosné ráně od Dvořáka, slavícího v neděli 28. narozeniny, pomohla tyč. Mezitím na druhé straně hlavou ve vyložené pozici minul Zmrhal.

Domácí po druhé trefě polevili a hosty mohl dostat zpět do utkání střídající Rabušic, v 78. minutě však z úhlu minul. Na druhé straně přestřelil Ščuk.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Jsem rád, že první očekávaný krok je za námi, určitě jsem si oddychl. Podařilo se nám zvítězit a myslím, že i zaslouženě. Podle mého názoru jsem odehráli výborný první poločas. Byli jsme hodně aktivní, vyhrávali souboje, měli jsme spoustu gólových šancí, s kterými jsme bohužel špatně naložili. V druhém poločase jsme dali na 2:0, bohužel jsme další šance neproměnili a soupeř se osmělil. Trošku změnil rozestavení, posunul se dopředu, přišel Rabušic, který nám hodně zatápěl. Od nás to byla taková rozpačitá pasáž, i soupeř měl dvě tři vyložené šance. Jirka Pavlenka byl ale na místě. Od našeho příchodu jsme v podstatě ještě neprohráli. Jednou to přijde a pak se ukáže, jak jsme silní."

Michal Bílek (trenér Jihlavy): "Slavia byla hlavně v úvodu fotbalovější, líp držela míč. V první půli jsme přečkali některé šance, podržel nás brankář. Hlavně v druhé části první půle si soupeř vytvářel až moc gólových situací, které byly vyložené, a se štěstím jsme to přečkali. Ve druhé půli se to vyrovnalo a sehráli jsme daleko rovnocennější utkání než ten první poločas. Měli jsme nějaké šance, nastřelili jsme tyčku. Měli jsme další nebezpeční situace, které jsme nevyřešili úplně ideálně. Prohráli jsme, ale výkon ve druhé půli nám dává trochu optimismu do boje o záchranu."

Slavia Praha - Vysočina Jihlava 2:0 (1:0)

Branky: 28. a 51. z pen. Škoda. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Paták. ŽK: Ščuk - Batioja, Štěpánek, Kryštůfek. Diváci: 14.116.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Sýkora, Hušbauer (79. Ščuk), Barák, Zmrhal - Mešanovič (70. Tecl), Škoda (88. Van Buren). Trenér: Šilhavý.

Jihlava: Hanuš - Tlustý, Krejčí, Štěpánek - Fulnek (77. Vaculík), Hronek, Urblík, Batioja (85. Popovič), Novotný - Ikaunieks (64. Rabušic), Dvořák. Trenér: Bílek.