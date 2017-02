V rámci návštěvy Královéhradeckého kraje zavítal prezident Miloš Zeman (třetí zleva) 15. února také do výrobního závodu společnosti Škoda Auto ve Vrchlabí na Trutnovsku. Na si prezident prohlíží vůz Škoda Kodiaq.

V rámci návštěvy Královéhradeckého kraje zavítal prezident Miloš Zeman (třetí zleva) 15. února také do výrobního závodu společnosti Škoda Auto ve Vrchlabí na Trutnovsku. Na si prezident prohlíží vůz Škoda Kodiaq. ČTK/Taneček David

Vrchlabí (Trutnovsko) - Automobilka Škoda Auto nyní v ČR eviduje u nového modelu sportovně užitkového vozu Kodiaq přes 3000 klientských objednávek. Novinářům to v závodě Vrchlabí při návštěvě prezidenta Miloše Zemana řekl ředitel Škoda Auto ČR Luboš Vlček. V ČR vstupuje model Kodiaq na trh ve středu 22. února, následně začne jeho prodej i na dalších trzích ve světě.

"To auto je velký úspěch ještě před zavedením na trh," řekl Vlček. Kodiaq se vyrábí právě v závodě Kvasiny na Rychnovsku, roční produkce by tam měla činit 75.000 vozů, v letošním náběhovém roce by se mohla přiblížit 70.000 vozů. "Velmi nás překvapuje zájem klientů, kteří primárně objednávají vysoké výbavové stupně, které jsou ve vyšší cenové relaci," řekl Vlček. Model se bude vyrábět i v Číně, která je největším odbytištěm automobilky.

Kodiaq je nejnovějším a největším modelem mladoboleslavské automobilky. Nabízí při délce 4,7 metru a šířce 1,9 metru zavazadlový prostor se základním objemem 720 litrů. Díky třetí řadě sedadel má jako první Škoda až sedm míst k sezení. Na výběr na českém trhu jsou čtyři motory TSI či TDI s výkony od 110 do 140 kW.

Škoda Auto loni dodala zákazníkům rekordních 1,127.700 vozů, meziročně o 6,8 procenta více. Letos v lednu prodala 93.800 vozů, meziročně o 2,4 procenta více. Ve třech českých závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 27.000 lidí, z toho 2000 cizinců.

Kodiaq se má stát součástí automobilové flotily prezidenta Zemana

Vůz Škoda Kodiaq by se měl stát součástí automobilové flotily prezidenta Zemana. Hlavním vozem pro prezidenta nadále zůstane model Superb, v němž Zeman jezdí od začátku svého funkčního období. Novinářům to při návštěvě Zemana v závodě ve Vrchlabí řekl ředitel Škoda Auto ČR Vlček.

Zeman na setkání se zaměstnanci závodu, který vyrábí převodovky, řekl, že se již s půjčeným modelem Kodiaq před týdnem svezl do Lán. Byl s ním prý spokojen a je pro jeho pořízení na Hrad. "Lépe se do něj nastupuje. V superbu se vždycky praštím do hlavy a kodiaq má o něco vyšší strop. A kupodivu méně drncá," řekl Zeman. Slovy o drncání Zeman narážel na svého předchůdce Václava Klause, který používal vůz Audi A8 a v roce 2007 při návštěvě Kvasin se o první generaci superbu vyjádřil, že drncá.

Podle Vlčka bude moci prezident využívat SUV Kodiaq ve volném čase, například když pojede do hor. K využití bude i pro členy jeho doprovodu. Dodávka pro Hrad by měla být v jednotkách kusů. "Vlajkovou lodí prezidenta dál zůstane model Superb," řekl Vlček.

Miloš Zeman od června 2015 používá třetí generaci Superbu s nejvyšší výbavou v provedení Laurin&Klement. Vůz má pohon všech kol, výkon 280 koní a maximální rychlost 250 km/h. Zeman při cestách sedí vždy na předním sedadle. Ač je sám kuřák, v autech prý zásadně nekouří.