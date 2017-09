Mladá Boleslav - Škoda Auto investovala do modernizace vybavení pro odborné vzdělávaní studentů a zaměstnanců mezi lety 2013 a 2016 přes 260 milionů korun. Další peníze vynaloží na přípravu elektromobility, bude investovat například do elektrolaboratoří, řekl novinářům člen představenstva automobilky Bohdan Wojnar.

Škoda Auto se odbornému vzdělávání věnuje již 90 let. V roce 1927 otevřela vlastní učňovskou školu. V roce 2013 pak vznikla Škoda Akademie, která spojila odborné vzdělávání žáků a vzdělávání dospělých, zaměstnanci automobilky si tak mohou zvyšovat kvalifikaci.

Škoda Auto je první soukromou společností v Česku, která vlastní odborné učiliště i vysokou školu. Na vysoké škole studuje v letošním školním roce zhruba 1100 studentů, učiliště pak v denním studiu navštěvuje přibližně 900 žáků, z toho zhruba 14 procent dívek.

Jako součást rozsáhlé modernizace za více než 260 milionů korun vzniklo například nové CNC centrum, laboratoř mechatroniky, jazykové centrum, multifunkční sál či jedno z největších center robotiky v celém koncernu Volkswagen. "To je samozřejmě na poměry školství velká částka. Nicméně nemůžeme se zastavit, musíme pokračovat. Pro nás to teď znamená, že budeme investovat další prostředky a peníze do přípravy elektromobility, budeme dále investovat do elektrolaboratoří," řekl ČTK Wojnar.

Automobilka sází na koncepci duálního odborného vzdělávání, které kombinuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. Nyní firma představila koncept, který kombinuje bakalářské studium s dlouhodobou praxí v automobilce. Budoucí odborníci se tak cíleně připravují na reálné profesní požadavky, současně mohou za určitých podmínek absolvovat vysokou školu. Další výhoda spočívá v tom, že studenti jsou od počátku zasvěcováni do každodenního fungování firmy. Ve srovnání se standardními vzdělávacími postupy se zkracuje doba zapracování až o jeden rok.

Studenti a zaměstnanci mohou ve speciálních učebnách a laboratořích využívat nejrůznější simulátory. Pomocí virtuální reality se mohou naučit mimo jiné obsluhovat stroje a roboty, se kterými se budou běžně setkávat v provozu. Výhodou simulátorů je jejich pořizovací cena, která je řádově nižší než pořizovací cena skutečného stroje. Navíc se eliminuje hrozba poškození skutečného stroje.

Pokrokově je kromě odborných předmětů vyučován například také anglický jazyk. Studenti využívají speciální hru, ve které se pohybují v různých prostředích, v autodílně, v kavárně nebo třeba na pláži. Ve hře se díky internetu setkávají se skutečnými lidmi, často profesory z různých míst světa, se kterými prostřednictvím sluchátek a mikrofonu komunikují. Studenti si tak nejen lépe osvojí cizí jazyk, navyknou si i na různé přízvuky.