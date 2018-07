Strání (Uherskohradišťsko) - Sklárna v Květné na Uherskohradišťsku propustí v nejbližších týdnech desítky zaměstnanců. Důvodem je nedostatek zakázek na dekorované sklo pro ruský trh, který je pro sklárnu zásadní. Výpověď dostane odhadem 30 až 35 lidí, řekl dnes ČTK při otevřeném dni ve sklárnách Lubor Cerva, majitel společnosti Crystalite Bohemia, pod kterou provoz v Květné patří. Sklárna zaměstnává 148 lidí, dekorování se věnuje zhruba 70 z nich.

Podle Cervy se výpovědi budou týkat malířek. "Když byla první ruská krize, tak jsme také propouštěli. Pak se to nějakým způsobem stabilizovalo, ale teď to vypadá, že dekorace jsou třeba na třetině původních požadavků. Problém je v tom, že nikdy nemůžete predikovat, co se stane zítra. Získáte velkou zakázku, někdo dokáže zaplatit cenu, co potřebujeme získat, a pak ty dámy zase budeme přemlouvat, aby se nám vrátily," uvedl Cerva.

Ředitel sklárny Marek Mikláš dnes ČTK řekl, že do Ruska míří z Květné 70 až 80 procent dekorovaného skla. Tamní zákazníci však podle něj mají špatnou platební morálku a na vývoz dekorovaného skla do Ruska je uvaleno pětatřicetiprocentní clo. "Výrobci dekorovacích strojů navíc v masivním množství vyvezli všechno do Ruska a Rusové si dnes sklo dekorují sami za hodně málo peněz," uvedl Mikláš.

Součástí společnosti Crystalite Bohemia jsou také sklárny ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Na jaře Cerva oznámil záměr je prodat zhruba za miliardu korun. "Už jsou nějaké ohlasy z trhu, že by o to měly některé firmy zájem," řekl dnes Cerva. Prodej však podle něj může trvat i několik let. Sklárnu v Květné si majitel hodlá ponechat, od 1. října by se však měla od Crystalite Bohemia osamostatnit a nést název Cerva Bohemia.

Se sklárnou v Květné hodlá Cerva uspět na trhu i díky vlastnímu sortimentu, který by podnik vyráběl takzvaně na sklad. Dosud je závislý hlavně na konkrétních zakázkách. Využije pravděpodobně například italský design některých svých dosavadních odběratelů. Cerva do budoucna plánuje i zřízení podnikové prodejny na některém z luxusních míst v Praze.

Sklárna v Květné, která je částí obce Strání, je jednou z nejdéle fungujících skláren v České republice. Založena byla v roce 1794. Od roku 2013 je součástí společnosti Crystalite Bohemia, které loni v meziročním srovnání vzrostl obrat zhruba o 190 milionů a přesáhl 1,26 miliardy korun.