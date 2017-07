Horní Dubenky (Jihlavsko) - Sklárně Janštejn s více než dvousetletou tradicí pomáhá zaměření na výrobu skleněných dílů pro exkluzivní řady českých svítidel vznikajících podle návrhů známých designérů. Hala firmy Brokis, v níž se tato svítidla kompletují, stojí tři roky v sousedství hutě. Zpracovává už asi 35 procent místního ručně foukaného skla. ČTK to řekl jednatel sklárny Jan Rabell.

Obě firmy jsou majetkově propojené. Brokis, který se rozvíjí v posledních letech, se už stal největším odběratelem sklárny. "Spolu vyvíjíme další věci pro budoucnost sklárny," řekl Rabell.

Jedním z takových projektů je rozjíždějící se zpracování skleněných střepů, jež byly zatím odpadem sklárny. Vytvořit se z nich dají skleněné desky využitelné pro zajímavé osvětlení a dekoraci v interiérech. Příprava jejich výroby trvala několik let. První výrobek s tímto materiálem navrhla designérka Lucie Koldová, která stojí za největším počtem kolekcí Brokis.

Upadající sklárnu v Janštejně koupil Rabell před 20 lety. Těžkým obdobím sklárna prošla i kvůli ekonomické krizi v letech 2008 až 2011, kdy řada jejích klientů zkrachovala. Pomohl jí rozvoj firmy Brokis a změna portfolia odběratelů. "Více jsme se orientovali na Německo a Skandinávii, kde ta krize nebyla tak hluboká," uvedl Rabell.

Jednatel řekl, že jeho letitou snahou je to, aby se náročná ruční práce sklářů co nejvíc zhodnotila. "Abychom nevyráběli na kila," řekl. Vyhlídky na udržení sklářské tradice se díky tomu zlepšují. "Teď je největší nebezpečí nedostatek lidí, kteří by se chtěli naučit to řemeslo a neúměrný tlak na mzdové náklady," uvedl.

Ve sklárně pracuje 75 lidí, Brokis má 35 zaměstnanců. Sklárna vyrábí skleněné díly na zakázku hlavně pro odběratele v Evropě. Brokis dodává svítidla do více než 70 zemí světa, kupříkladu i do Japonska, USA, Jižní Koreje a na Nový Zéland. Za letošek skupina obou firem v součtu očekává obrat kolem 250 milionů Kč.

Sklárna v Janštejně vznikla podle dochovaných pramenů v roce 1809. Výroba skla byla přerušena zřejmě jen za světových válek.