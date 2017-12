Innichen (Itálie) - Skikrosařka Nikol Kučerová obsadila šestou pozici v závodu Světového poháru v italském Innichenu a zaznamenala druhý nejlepší výsledek v kariéře. Osmadvacetiletá česká lyžařka zajela v SP lépe pouze před sedmi lety, kdy byla ve stejném dějišti třetí.

"Trošku měl mrzí, že mi uniklo velké finále, ale jinak mám samozřejmě velkou radost," řekla Kučerová v telefonickém rozhovoru ČTK. "Vím, že na ty holky mám. Začínají se mě trošku bát a chtějí se mnou jezdit i tréninky. Necítím se, že tam nepatřím, a to je fajn," pochvalovala svěřenkyně trenérů Zdeňka Šafáře a Vladimíra Augusty, který se dříve podílel na úspěších Tomáše Krause.

Kučerové vstup do olympijské sezony nevyšel a v předchozích třech závodech v sezoně se do vyřazovacích jízd nedostala. Pokaždé ztroskotala v kvalifikaci. "Nedokážu jezdit v kvaldě dobře jako v tréninku. Je to pořád o hlavě. Jsem vynervená, moc chci a pak vyrobím drobné chyby. Pole je stejné, ale mnohem vyrovnanější a je to těžší," uvedla a doufala, že se po tomto výsledku uvolní. "Snad jo."

V Innichenu však na rozdíl od Val Thorens, Arosy a Montafonu postupovalo do hlavní části dvaatřicet místo pouze šestnácti lyžařek a česká reprezentantka šanci využila. Po osmnáctém místě v kvalifikaci vyhrála Kučerová své osmifinále a uspěla i o kolo dál díky druhé příčce ve čtvrtfinále.

Semifinále měla turnovská rodačka dobře rozjeté. O postup přišla v souboji s Kanaďankou Georgií Simmerlingovou. "Už jsem se před ní viděla, ale nechala mi tam hůlku, což dělala i ve finále, a zamotala jsem se. Nespadla jsem, ale zpomalila jsem a pak byla trať rozšvihaná a už se to nedalo předjet," popsala Kučerová.

V semifinále proto dojela na nepostupovém třetím místě, ale v malém finále si zlepšila náladu druhou příčkou. "Jsem spokojená. Zvláště proto, že po kvaldě jsem měla trošku od stehna problém s kolenem, ale fyzio Zuzka Polanecká mě dala fantasticky dohromady," děkovala Kučerová.

Svah v Innichenu Kučerové sedí a cestou z trati si uvědomila, jak bylo dobré, že ji kouč Šafář v přípravě nutil jezdit obří slalom. "Častokrát už se mi nechtělo a říkala jsem, že už chci do skikrosové trati, ale on říkal, že ne, dokud to nebude dokonalý. Teď jsem mu vděčná, protože tady to bylo o zatáčkách," řekla Kučerová.

Alespoň malé finále jela Kučerová v SP naposledy v březnu roku 2011 ve švýcarském Grindelwaldu, kde byla sedmá.

První ze dvou závodů SP v Innichenu vyhráli Švýcar Marc Bischofberger a Němka Heidi Zacherová.

Výsledky závodu SP ve skikrosu v Innichenu

Muži: 1. Bischofberger (Švýc.), 2. Wahrstoetter, 3. Zangerl (oba Rak.).

Průběžné pořadí (po 4 z 11 závodů): 1. Bischofberger 202, 2. Ridzik (Rus.) 174, 3. Tchiknavorian (Fr.) 166.

Ženy: 1. Zacherová (Něm.), 2. Simmerlingová (Kan.), 3. Näslundová (Švéd.), ...6. Kučerová (ČR).

Průběžné pořadí (po 4 z 11 závodů): 1. Zacherová 340, 2. Näslundová 320, 3. Simmerlingová 195, ...18. Kučerová 59.