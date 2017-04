Praha - Skifařka Miroslava Topinková Knapková je těhotná a vynechá letošní veslařskou sezonu. Kariéru šestatřicetiletá olympijská vítězka z Londýna a mistryně světa z roku 2011 nekončí.

"Letošní sezonu nebudu závodit, jsem v pátém měsíci. V září očekáváme s manželem narození potomka," uvedla na tiskové konferenci v Praze účastnice čtyř olympiád, který loni na hrách v Riu skončila sedmá.

Záznam TK skifařky Miroslavy Topinkové Knapkové

Zda bude v kariéře pokračovat v příštím roce, Topinková Knapková momentálně netuší. "Přemýšlela jsem nad tím, ale zatím bych to nechala otevřené. Cítím, že bych byla schopná závodit, ale na druhou stranu si nejsem jistá, jak se změní můj život po narození miminka," řekla pětinásobná evropská šampionka.

Nejlepší česká veslařka historie se vdala v roce 2015, o potomka se s manželem začali snažit až po skončení olympijského cyklu. "Bezprostředně po hrách jsem se ale nejdříve musela dát do pořádku. Doktoři mi radili, že by nebylo dobré, kdybychom se o dítě pokoušeli hned. Nakonec jsem byla překvapená, že to tak rychle vyšlo. Vím, že jak je člověk starší, tak to není jednoduché," uvedla.

Na novou roli se těší a zároveň se jí trochu obává. "Nevím, co to bude obnášet. Mám ale spoustu kamarádek, které mají děti, takže příhody s malými dětmi znám. Uvidíme, jak bude temperamentní. Jak půjde vše skloubit se sportem," uvažovala Topinková Knapková.

Vrátit se k veslování by chtěla i proto, že předpokládá, že jí bude sport chybět. Navíc hned několik jejích soupeřek v čele s Jekatěrinou Karstenovou nebo Rumjanou Nejkovovou tento krok v minulosti zvládlo. "Moje disciplína je hodně individuální, takže trénink lze přizpůsobit. Teď je ale těžké říct, jak se to bude vyvíjet a jak to půjde případně skloubit," řekla.

Přestože vyhrála prakticky vše, co mohla, motivaci si prý najde. "Je pravda, že jsem vyhrála vše, co jsem si přála. Mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympiádu i Světový pohár a motivace se pak hledá těžko. Asi to ale bude to, že mi bude sport chybět. Chtěla bych se rozloučit na nějakém závodě. Teď je to ale daleko. Člověk si něco naplánuje a pak se to může změnit," uvedla brněnská rodačka.

I když věří, že se na vodu ještě vrátí a do své sbírky přidá další úspěch, hlavní momenty své kariéry už dokázala zrekapitulovat. Vedle olympijského triumfu v roce 2012 to bylo vítězství na mistrovství světa 2011 v Bledu a první olympijský start v Aténách 2004.

"Když jsem skončila s atletikou, myslela jsem si, že ten sen skončil. Poté jsem začala veslovat, ale ze začátku jen pro radost. A pak (olympijský) sen ožil. Bylo to naplnění ztraceného snu," vrátila se o třináct let zpět k závodu, v kterém skončila čtvrtá. I když jí medaile unikla, byla šťastná a spokojená.

V Londýně před pěti lety se zlaté medaile dočkala. "V mysli mám ale celý příběh olympiády. Jak jsem byla zraněná a mohla předčasně ukončit závod. Vybavuji si spolupráci s panem Kolářem (doktorem) a pak vyhrané zlato. Na mistrovství světa o rok dříve jsem vyhrála a poprvé porazila Karstenovou. Uvědomila jsem si, že každý je porazitelný," vzpomínala Topinková Knapková, která byla navíc nadšená z atmosféry na jezeře Bled i faktu, že jí přímo z nedalekého břehu fandil otec a kamarádi.

Těhotenství připraví Topinkovou Knapkovou o start na květném ME v Račicích. Na závodech ale chybět nebude. "Ráda bych tam byla a předávala třeba medaile svým soupeřkám. Domluvená ale ještě nejsem," řekla. Šampionát si prý v roli diváka užije. "Bude zajímavé se dívat ze břehu. Nebude tam ten stres a člověk si více užije závod," těšila se.