Račice (Litoměřicko) - S lodí v českých barvách vstoupí do sezony skifař Ondřej Synek. Čtyřnásobný mistr světa už má za sebou hlavní část zimní přípravy a pomalu se chystá první velký start - květnový závod evropského šampionátu v Račicích. Ve 34 letech bude poprvé v kariéře bojovat o medaile z velké akce v domácím prostředí.

"Příprava je za mnou i přede mnou. Veslování je sport, ve kterém se nesmí moc odpočívat a musí se pořád trénovat. Celá zima proběhla podle plánu, bez zranění," řekl Synek na dnešní tiskové konferenci v Račicích. Je rád, že ho již netrápí problémy se zády jako v podstatné části předešlé olympijské sezony. "Zatím to vypadá dobře. Hodně jsem se tomu věnoval z pohledu fyzioterapie a cvičení," uvedl bronzový medailista z Ria.

Na ME bude mít výhodu domácího prostředí, což je podle něj podstatné. "Kanál znám velice dobře, vesluji na něm od roku 1995, kdy jsem tady závodil poprvé jako malý. Výhoda je to velká. I když se to třeba nezdá, tak každá voda jiná. I prostředí je jiné. A když ho člověk nezná, může ho to trošku limitovat," vysvětloval Synek.

Jen mu udělali menší čáru přes rozpočet správci areálu. "Všiml jsem si, že na kanálu vykáceli nějaké stromy, které jsem vždy měl jako orientační body. To mě trochu zradilo, ale snad to bude v pohodě," usmíval se rodák z Brandýsa nad Labem. Výrazná proměna areálu, který bude letos hostit i mistrovství světa v rychlostní kanoistice, jej ale potěšila. "Letos jsem tady poprvé a jsem mile překvapený. Jen bych si přál, aby vše sloužilo veslování a kanoistice," řekl Synek.

Přestože považuje kontinentální šampionát za důležitý závod, není to vrchol sezony. I proto příliš neupravoval program přípravy. "Beru to jako každou jinou sezonu. Jediná změna je, že se pojede u nás doma. Takže pozornost bude trochu větší. Hodně lidí to považuje za vrchol sezony, tím však pro mě bude spíše mistrovství světa. K Evropě ale nechci přistoupit jen tak, že bych to odjel. Vložím do závodu všechno a chci se fanouškům předvést," uvedl svěřenec trenéra Milana Dolečka staršího.

Při absenci Miroslavy Topinkové Knapkové, která je těhotná, bude Synek hlavní tváří ME. "Nechala mě v tom samotného," usmíval se Synek. "Jsem ale hrozně rád, že se jí daří v osobním životě. To je asi největší zlatá medaile, kterou mohla vyhrát," uvedl na adresu olympijské vítězky z Londýna, která očekává narození prvního potomka v září. V Račicích bude Topinková jen jako host.

Na vodě se Synek připravuje od poloviny března, má za sebou i soustředění v Itálii. "Předtím jsem naposledy v lodi seděl na olympiádě, takže mám za sebou asi nejdelší pauzu v životě. Od prvního tréninku šlo ale všechno dobře. Jen mám na ruce puchýře, protože jsem nebyl zvyklý na vesla," řekl Synek. Vzhledem k tomu, že se do Česka na pár dní vrátila zima, nyní se musí vyrovnat i s rozmary počasí. "K tréninku se ale přemlouvat nemusím. Člověk musí vědět, co chce dosáhnout. Když jsem ale ráno viděl na teploměru nulu, nepřidalo to," uvedl.

Přestože oproti loňsku nezměnil typ lodě, design je výrazně jiný. Synek si nechal skif upravit do národních barev. "Sám jsem se na něm podílel a moc se mi líbí. Chtěl jsem, aby na lodi byly české barvy a vlajka. Snad se bude líbit i lidem," přál si Synek, který podobu lodě v závodě poprvé představí na ME. Předcházející Světový pohár v Bělehradu vynechá.