Praha - Skifař Ondřej Synek byl popáté v řadě a poosmé v kariéře vyhlášen nejlepším českým veslařem roku. K očekávanému triumfu mu pomohlo vítězství na domácím mistrovství Evropy v Račicích a zisk pátého titulu mistra světa. Cenu pro nejlepšího trenéra převzal také popáté v řadě Milan Doleček starší, pod jehož vedením se Synek v pražské Dukle připravuje.

"Loňská sezona byla pro mě jednoznačně jedna z nejúspěšnějších v kariéře. Po zdravotních komplikacích v olympijském roce jsem rád, že můžu vůbec pokračovat a neskončilo to průšvihem," řekl Synek, který měl předloni problémy se zády. "Jsem rád, že jsme našel novou sílu a pokračoval jsem dál i v poolympijském roce, kdy si řada sportovců dává pauzu," uvedl pětatřicetiletý veslař.

Prvního velkého úspěchu se dočkal již v květnu, kdy vyhrál doma ME. Poprvé v kariéře si tam mohl užít velkého aplausu diváků v rodné zemi. "Moc jsme se na to těšil, a i proto jsem normálně po olympiádě trénoval dál. Bylo to úžasné, spousta diváků, spousta zážitků. Titul mistra světa samozřejmě řadím výše, ale co se týká atmosféry a zážitků, tak to mistrovství Evropy předčí," podotkl Synek.

Rodák z Brandýsa nad Labem se osmým triumfem opět přiblížil k rekordmanovi ankety Václavu Chalupovi, jenž ji ovládl jedenáctkrát. A vzhledem k tomu, že Synek plánuje veslovat až do her v Tokiu 2020, má šanci s předchůdcem srovnat krok.

"Podobné věci ale já nepočítám. Aby se mi to podařilo, musel bych ještě dlouho veslovat. Uvidíme. O tom, kdo bude mít více úspěchů v anketě, ale náš sport není," pousmál se Synek, který obsadil čtvrté místo v anketě o Sportovce roku 2017.

Momentálně už se Synek naplno připravuje na novou sezonu. Za sebou má tradiční prosincové soustředění v Livignu. "Byl jsem deset dnů na běžkách a trochu na sjezdovkách. Myslím, že jsem zase v dobré formě. Byl jsem až překvapený, že jsem se rychle vrátil po měsíci a půl pauzy tam, kde jsem byl předtím, a pokračuju bez problémů v přípravě," řekl Synek. Pravidelně se věnuje i rehabilitačním cvičením zad, se kterými měl v minulém roce značné problémy.

Velká skupina českých reprezentantů v závěru minulého roku trénovala v teple na Mallorce, Synek je však konzervativní. "Já jsem konzerva, dožiju s tím do konce mé sportovní kariéry. V Livignu to mám rád, mám to vyzkoušené. Když přijedu, vím, kam si mám lehnout, kam sednout na jídlo, nemusím nic řešit," vysvětlil Synek.

Druhé místo obsadily Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou, které se v květnu v Račicích staly mistryněmi Evropy na dvojskifu a na MS skončily sedmé. Třetí v anketě skončil dvojskif mužů lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek. Cenu pro nejlepší juniory převzaly mistryně světa a vicemistryně Evropy na osmě Valentýna Kolářová, Josefína Lázničková, Anna-Marie Macková, Zuzana Metlická, Veronika Kiacová, Kateřina Hartmanová, Marie Štefková, Linda Skálová a kormidelnice Sofie Šumanová.

Vyhlášení ankety o nejlepší českou veslařskou posádku roku 2017 se již tradičně uskutečnilo v Centru pohybové medicíny v Praze.

Anketa o nejlepší veslařskou posádku roku 2017:

Senioři: 1. Ondřej Synek (skif), 2. Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová (dvojskif), 3. Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek (dvojskif lehkých vah).

Junioři: 1. Osmiveslice (Valentýna Kolářová, Josefína Lázničková, Anna-Marie Macková, Zuzana Metlická, Veronika Kiacová, Kateřina Hartmanová, Marie Štefková, Linda Skálová, korm. Sofie Šumanová), 2. Tereza Businská, Michala Pospíšilová, Barbora Mátlová, Valentýna Solařová (párová čtyřka), 3. Marek Řehořek, Adam Kulhánek, Gabriel Mahler, Václav Kunčák (párová čtyřka).

Trenér: Milan Doleček.