Praha - Stovky milionů korun investovali po loňské úspěšné zimní sezoně majitelé a správci lyžařských areálů v Čechách a na Moravě do úprav a vylepšení. Vybudovali i několik nových lanovek. Do novinek dala peníze hlavně zimní střediska v Krkonoších, Jizerských horách, Jeseníkách a na Šumavě. Některá z nich zdraží jízdné. Na zasněžování budou skiareály připraveny zpravidla během listopadu, zjistila ČTK.

Tři nové lanovky budou sloužit lyžařům ve východních Čechách. Ve Špindlerově Mlýně to bude čtyřsedačka z Horních Míseček na Medvědín, další lanovky přibyly v krkonošském Černém Dole a v Deštném v Orlických horách. V Krkonoších nejvíc investovaly Skiareál Špindlerův Mlýn a SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou, u obou to bylo zhruba 100 milionů korun. Peníze mířily třeba do restaurací, nové sjezdovky i zrychlení skibusů. V Deštném nová čtyřsedačková lanovka zhruba za 30 milionů korun nahradí dva starší vleky.

Nové přepravní zařízení bude mít také Černá Říčka v Desné v Jizerských horách. "Zkrátí to čekací dobu, přepravní kapacita stoupne skoro o dvojnásobek," uvedl provozovatel střediska Martin Lauer. Na Tanvaldském Špičáku dali přes 25 milionů korun do nákupu nové techniky; koupená zánovní lanovka z Rakouska bude ale pro lyžaře k dispozici až od příští sezony. V dalších jizerskohorských areálech na Severáku a v Bedřichově provozovatelé větší investice nedělali, také Ještěd v Liberci do sezony vstoupí beze změn.

Na Šumavě novou desetimístnou kabinkovou lanovku za téměř 300 milionů korun postaví do začátku lyžařské sezony areál Hochficht na česko-rakouských hranicích. Středisko na Lipně za 45 milionů koupí rolbu, prodlouží skicross a vylepší zasněžování a snowpark. Největší šumavský skiareál Špičák investuje zejména do sjezdovek zhruba deset milionů korun. Další šumavští provozovatelé dali peníze na zasněžování nebo parkoviště.

V Krušných horách nakupovali zařízení na úpravu sjezdovek. Areál na Klínovci pořídil nová sněžná děla a rolbu, zasněžování vylepšovali také na Plešivci. Střediska v Ústeckém kraji měl od prosince rozšířit zrekonstruovaný areál Mezičky v Lužických horách, kvůli jednomu chybějícímu povolení to ale v letošní sezoně nestihne.

V Jeseníkách investice za desítky milionů korun mířily hlavně do zvýšení komfortu pro lyžaře a vylepšení zasněžování. Například v Koutech na Šumpersku budou lyžaři využívat nový přibližovací pás, na Kopřivnou na Bruntálsku je zase vyveze rychlejší šestisedačková lanovka. Novou restauraci nabídne Karlov a Červenohorské sedlo. Dolní Morava na Orlickoústecku rozšířila sjezdovky i parkoviště, investovala kolem 20 milionů korun.

Až miliony korun zaplatila za úpravy před sezonou střediska v Beskydech. Třeba Ski Park Gruň rozšířil lyžařskou školu a školku a také půjčovnu lyží a plánuje pořídit dvě nová sněžná děla. Zasněžování vylepšovaly také skiareály na Vysočině a ve Zlínském kraji, provozovatel Karolinky na Vsetínsku koupil novou rolbu, jinde přibyly bufety.

Čtveřice středočeských lyžařských center investovala během roku miliony korun. Třeba Šibeniční vrch u Mnichovic u Prahy zdvojnásobil svou rozlohu.

Na jižní Moravě v Němčičkách na Břeclavsku začnou příští týden pokládat umělý povrch, v Olešnici na Blanensku přidali desítky parkovacích míst.

Vylepšení a investice v některých skiareálech doprovází růst cen skipasů. Třeba v Deštném v Orlických horách cena jednodenního jízdného pro dospělého vzroste o 20 korun na 490 Kč. Zhruba o pět procent na 580 korun stoupne cena za celodenní skipas na Tanvaldském Špičáku, pětiprocentní zdražení zvažují také v krkonošském Harrachově. Vícedenní sazba vzroste na Klínovci. Největší české lyžařské středisko Špindlerův Mlýn ceny skipasů nezměnilo, SkiResort Černá hora - Pec ceník pro nadcházející sezonu zatím nezveřejnil.