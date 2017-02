Ilustrační foto - Mrazivé počasí a dostatek sněhu přinesla letošní zima do Libereckého kraje. Na snímku z 19. ledna je Tanvaldský Špičák na Jablonecku.

Ilustrační foto - Mrazivé počasí a dostatek sněhu přinesla letošní zima do Libereckého kraje. Na snímku z 19. ledna je Tanvaldský Špičák na Jablonecku. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Lyžařská střediska v Česku mají za sebou vydařený víkend. Někteří provozovatelé ho hodnotí dokonce jako jeden z nejlepších letošní zimy. Návštěvníky do areálů lákaly dobré sněhové podmínky a slunečné počasí. Ochuzeni nebyli ani běžkaři, kteří měli k dispozici kilometry upravených stop. Na Lipně mohli lidé díky mrazivému počasí kombinovat lyžování s bruslením na jezeře, na kterém je po několika letech opět asi patnáctikilometrová bruslařská dráha. Tragicky ale skončilo lyžování pro padesátiletého muže, který na Ještědu narazil do čtyřkolky horské služby a vážným zraněním podlehl.

Neštěstí se stalo dnes dopoledne na ještědské sjezdovce Beranova cesta. Lyžař po nárazu do čtyřkolky nejprve komunikoval, po převozu na stanoviště horské služby na Ještědu ale upadal do bezvědomí a po převozu do nemocnice zemřel. Okolnosti případu nyní vyšetřuje policie.

Z pohledu návštěvnosti si provozovatelé skiareálů ale libovali. V Krkonoších a Orlických horách lyžovaly desítky tisíc lidí a vysoká návštěvnost byla někde srovnatelná se silvestrovským týdnem. Dobré podmínky k lyžování jsou téměř ve všech tamních střediscích, například ve Špindlerově Mlýně je na sjezdovkách přes metr sněhu a otevřeno je 20 kilometrů sjezdovek. Lyžuje se i v níže položených lokalitách. Díky dostatku přírodního sněhu se po několikaleté odmlce rozjely vleky v Mezihoří nebo v Pecce na Jičínsku.

Ideální podmínky a dobrou návštěvnost hlásila i skicentra v Jizerských horách. Do areálů, které provozuje v Bedřichově, na Severáku a Tanvaldském Špičáku společnost Ski Bižu, přijelo o víkendu na 10.000 lidí. Na Ještědu v Liberci bylo o víkendu kolem 5000 lidí, což je podle vedoucího střediska Jana Svatoše "solidní" návštěvnost.

S víkendovou návštěvností jsou spokojeni i na Šumavě. Tamní možnosti sportování rozšířila bruslařská dráha na Lipně. Dobrovolníci, kteří ji upravují, jen za sobotu napočítali 3300 bruslařů. Na jezero mohli i běžkaři, kteří mají podél bruslařské dráhy stopy. Vedle toho na Vysočině si lidé mohli vyzkoušet lezení v ledu. Ve Víru na Žďársku byla ledová stěna uměle vytvořena na skále nad řekou Svratkou a od jejího otevření od 7. ledna se na ní vystřídalo asi 800 lidí.

V beskydském středisku Pustevny jsou atrakcí pro návštěvníky s lyžemi i bez nich ledové sochy. Tamní areál si tak na nedostatek zájmu nestěžuje. Spokojena jsou ale i další beskydská centra a jejich provozovatelé věří, že obdobný zájem se podaří udržet ještě minimálně během února. Podobná situace byla i v Jeseníkách, kam dorazilo velké množství sjezdařů i běžkařů. Rušno bylo například i na výše položených běžecké trasách například v okolí přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.

Ideální podmínky byly i ve středočeských střediscích, ale lyžařů oproti minulému víkendu ubylo.