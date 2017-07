Mladá Boleslav - Takticky vyspělý a technicky zdatný soupeř. Tak charakterizuje generální sportovní manažer fotbalistů Mladé Boleslavi Dušan Uhrin mladší soupeře ve 3. předkole Evropské ligy Skënderbeu Korcë. Ve čtvrtečním utkání doma však chce albánský celek porazit a získat co nejlepší výsledek do odvety.

"Čeká nás technické mužstvo, techničtější než byl Shamrock ve 2. předkole. Také jsou takticky vyspělejší. Musíme si dát pozor na jejich rychlé hráče na křídlech," řekl Uhrin na předzápasové tiskové konferenci.

Hru soupeře měl možnost rozebrat ze čtyř duelů, které Skënderbeu odehrálo v 1. a 2. předkole. "Sledoval je náš trenér Martin Svědík a předal plnohodnotné informace. Víme o jejich přednostech i slabinách. Musíme dát pozor, abychom je nepustili do mezihry. Hrajeme doma, nechceme, aby nám vstřelili branku a chceme vyhrát. Budeme hrát svou hru, abychom uhráli co nejlepší výsledek do odvety. Věřím, že když budeme hrát dobře, tak je porazíme. Ale máme k nim respekt," prohlásil Uhrin.

Boleslav ve 2. předkole vyřadila Shamrock po výhrách 3:2 a 2:0, když se o všechny góly postarali oba útočníci Golgol Mebrahtu a Jan Chramosta. "Dopředu jsme hráli uvolněně, ale nemohu být spokojený s tím, jak hrajeme dozadu. Tam jsme měli slabiny, na kterých musíme zapracovat," připustil Uhrin.

Středočeši se na soupeře připravovali pečlivě, mimo jiné kontaktovali i trenéra Slovácka Stanislava Levého, který ve Skënderbeu působil v sezoně 2011/12. "Já s ním osobně nemluvil, ale Martin Svědík se s ním spojil. Je to ale už přeci jen dlouhá doba, co tam pan Levý působil. Hodně se tam od té doby změnilo a je to teď úplně jiné mužstvo," dodal.

Podle záložníka Jakuba Rady by Boleslavi spíše měla pomoci zkušenost a vzpomínka na loňské nevydařené 3. předkolo proti Škendiji Tetovo, kdy venku prohrála 0:2 a doma už výhrou 1:0 vyřazení neodvrátila.

"Ta zkušenost může hrát svou roli, protože očekávám, že by to mohlo být hodně podobný pojetí fotbalu. Jako klub je to pro nás trochu neznámá, ale albánský fotbal zanechal stopu na loňském mistrovství Evropy a určitě tam kvalita je. Ale věřím, že je to hratelný soupeř," dodal Rada.