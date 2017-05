Paříž - Na jeho poznatky budou trenéři hokejové reprezentace hodně spoléhat. Jiří Fischer má v početném českém realizačním týmu na mistrovství světa v Paříži na starosti skauting soupeřů a věnoval se i hře Ruska, týmu čtvrtfinálového soupeře. Bývalý vynikající obránce sice trochu nečekaně nesledoval žádný zápas skupiny v Kolíně nad Rýnem osobně z tribuny, poznatků o hře sborné má ale dost.

"Proti soupeřům, kteří nepostupovali, nedostali tři zápasy gól, to ukazuje na velkou týmovost. Nasypali spoustu gólů," řekl Fischer, který bude až dnes analyzovat úterní duel Ruska proti USA (3:5). Ten byl z pohledu sborné nejméně vydařený na turnaji.

Hodně poznatků získal zejména ze zápasu proti Švédsku. "Obránci se v něm snažili hrát velice jednoduše, co nejrychleji dostávat puky ze třetiny a dávat to útočníkům. Nechávat ofenzivu jen na nich," řekl Fischer, co si odnesl ze vstupního utkání na turnaji, které skončilo ruskou výhrou na nájezdy.

"Mají zajímavě poskládaný tým, čtyři vyrovnané lajny. Poslední dva zápasy nezměnili sestavu. To, že jim odjel kapitán (Mozjakin), je zásah do týmu, ale připojili se Kuzněcov a Orlov z Washingtonu. Jsou mladší, rychlejší, mrštnější, než v minulosti byli. A makaj," řekl Fischer.

Někdejšího beka Detroitu, jenž ze zdravotních důvodů ukončil hráčskou kariéru předčasně, upoutala stejně jako ostatní vysoká procentuální úspěšnost přesilových her (přes 54 procent).

"Velkou roli hraje, že v jednom zápase dali šest ze šesti," poukázal na produktivitu proti sestupující Itálii. "Mají individuální schopnosti, udrží se na kotouči, nepanikaří pod tlakem. Širší kluziště jim ohromně vyhovuje," podotkl Fischer. Upoutalo ho také to, že Rusko zřejmě jako jediné na MS hraje s klasickým rozestavením hráčů v útočnému pásmu. "Dva beci vzadu, jeden mezi kruhy a další dva to hrají až pod brankovou čárou. Sehrávají to výborně, zapojují beky. Na videu je to všechno vidět, přípravu na to uděláme," řekl.

Čeští trenéři budou své svěřence hodně upozorňovat, aby si dávali pozor na přihrávky zpoza branky. "Snaží se, aby tam byl přesun brankáře, obránců a jeden se snaží před brankou uvolňovat. Kdyby se nám to podařilo vychytat, mohou z toho být protiútoky," soudil Fischer. Klíčem k úspěchu bude také aktivní hra ve středním pásmu. "Švédové byli připraveni na jejich dlouhé nahrávky a ruští centři pak neměli podporu na blízko k jejich bekům," řekl.

Fischer nesledoval žádný z ruských zápasů osobně z tribuny, problém to prý ale nebude. "Soustředili jsme se na postup do čtvrtfinále. Bavili jsme se intenzivně, jestli tam mám odjet na poslední tři dny skupiny. Jak se ale naše i jejich skupina vyvíjela, tak se moc nevědělo, kdo bude a nebude cestovat. A proti komu se bude hrát. Pár dní ke konci jsme věděli, že půjdeme na jednoho z trojice silných soupeřů, a nakonec jsme se domluvili, že zůstanu v Paříži," vysvětlil Fischer.

Podle mistra světa z roku 2005 a vítěze Stanleyova poháru o tři roky dříve je pro ruského trenéra Olega Znaroka nakonec výhoda, že tým neposílil po vyřazení Washingtonu v play off NHL hvězdný útočník Alexandr Ovečkin. "Mají teď čtyři vyrovnanější a ukočírovatelnější lajny. Je to hráč na nejvyšší světové úrovni, střelu má jako nikdo jiný, ale možná je to pro trenéra lepší, že nemá tak velké ego v týmu," dodal Fischer.