Nové Město na Moravě (Žďársko) - Jan Škarnitzl zaostal při druhém závodu Světového poháru v short tracku na trati v Novém Městě na Moravě jen deset sekund za vítězným Novozélanďanem Samuelem Gazem. Přesto mu ve výsledkové listině patřila až 18. příčka. I v tom ale může být kouzlo short tracku, nově zavedené disciplíny, v níž bikeři soutěží o cenné body do pořadí Světového poháru.

"Bylo to prima. Pár short tracků už jsem v minulosti jel, takže jsem trochu věděl, jak to bude vypadat. Trať v Albstadtu byla asi o něco bezpečnější, tady to bylo místy asi až moc rychlé, čímž docházelo ke zbytečným pádům, ale to se musí ještě vychytat a ustálit, co se týká podoby tratí," řekl Škarnitzl novinářům.

Sám by uvítal, kdyby trať byla trochu těžší a fyzicky náročnější, čímž by se čelo pelotonu více natáhlo. "Takhle ve velké skupině se hodně taktizovalo. Organizátoři tady chtěli, aby byl závod atraktivní a jel se hodně pospolu, ale pro ty eliťáky to bylo místy až moc rychlé. Závodníci tam určitě nepadali proto, že by to neuměli. Ale bylo to fajn, super rozjetí před nedělí," pochvaloval si Škarnitzl.

"Já osobně rád závodím a tohle je na těch 20 až 25 minut opravdu v podstatě rozjetí. Stejně by měla spousta kluků intenzivní trénink. Rozhodně nikoho netrápí, že by se z toho měl cítit v neděli nějak unavený," ujistil Škarnitzl.

Vychytat podobu trati je třeba i s ohledem na to, že se přece jen jede jinak než v minulé sezoně, kdy se pár závodů v short tracku odjelo jako exhibice. Nyní je ve hře mnohem víc.

"Body a také postavení na startu pro nedělní závod. Kdyby tomu tak nebylo, pár kluků by to asi nejelo a řekli si, že radši pošetří síly, ale takhle to pojedou všichni. Myslím si ale, že ta čtyřicítka bude po celou sezonu hodně podobná, a věřím, že k sobě budou všichni více ohleduplní. Dnes se padalo, ne snad, že by někdo dělal nějaké prasárny, ale také nikdo neuhnul, bojovalo se o pozice," přiblížil nesmlouvavé bitvy Škarnitzl.

Věří, že short track má mezi bikery budoucnost. "Tím, že je to takhle bodované a budou to jezdit závodníci z čela cross country, tak si myslím, že by se to mohlo uchytit. Pro pořadatele to není problém, vychází to ze startovního okruhu nedělního cross country... Proč tedy nestartovat dvakrát? Je to atraktivní i pro diváky, když jezdí ti nejlepší jezdci," domnívá se Škarnitzl.

Účastník dvou olympiád věří, že své opodstatnění by mohl mít sprint i jako další disciplína bikerů pod pěti kruhy. "Neznám proces toho schvalování, nějakou dobu to asi trvá. Myslím si ale, že by to tomu prospělo, kdyby přibyla druhé disciplína, ať už by to byl short track, nebo třeba něco na způsob maratonu, ale chápu, že se těžko posuzuje, která disciplína by měla do programu přibýt navíc a která tam třeba být nemusí," řekl Škarnitzl.