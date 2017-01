Plzeň - Sedmnáctiletý jihlavský gólman Jakub Škarek se po měsíci opět objevil v brance pražské Sparty a pomohl svému týmu k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Plzně. I ve čtvrtém startu v nejvyšší soutěži se radoval z výhry.

"Já hraju ale hokej pro to, aby vyhrál tým. Musím do výkonu dát maximum a užívat si hokej. Ale je to pěkné, že se se mnou takhle vyhrává. Je to ale hlavně práce kluků, kteří mi skvěle pomáhají. Blokují střely a o to víc to mám já potom v bráně lehčí," řekl Škarek, jenž ve Spartě působí formou střídavých startu.

Juniorský reprezentant tak odchytal druhý zápas ve dvou dnech, v sobotu pomohl Dukle k výhře 2:1 v prodloužení nad Českými Budějovicemi. "Užil jsem si oba zápasy jako každý jiný zápas. Dva zápasy ve dvou dnech nejsou sice nic lehkého, ale mám mladý organismus a byl jsem na dnešek dostatečně odpočatý. Jsem hlavně rád, že jsme z obou zápasů urvali alespoň výhry za dva body," těší povedený víkend Škarka.

Na jiné tempo hokeje si prý zvykat nemusel. "Špička WSM ligy připomíná extraligu, takže jsem si na větší tempo až tolik zvykat nemusel. Dnes to přesto bylo ještě trochu o něčem jiném," porovnal oba duely gólman, jenž si proti střelcům Plzně připsal 27 zásahů.

"Po psychické stránce to asi byl pro mě nejtěžší zápas v extralize. Plzeň má výborný tým a my jsme se proti nim na góly hodně nadřeli. Oni v průběhu zápasu moc střel neměli, a tak pro mě bylo nejtěžší udržet koncentraci celých 65 minut,“ řekl Škarek, jehož přeci jen po utkání mrzela ztráta jednoho bodu.

Věřil totiž, že Sparta vyhraje již v normální hrací době. "Kubalík je ale skvělý útočník. Má parádní střelu. Rychle mi to tam sklepl. Já jsem ten puk na chvíli ztratil z dohledu, protože tam přede mnou bylo dost těl a propadlo mi to tam. I ten první byl chytatelný, to mě trochu mrzí," vyčítal si Škarek obě inkasované branky. "V prodloužení už to byla trochu loterie. Šance byly na obou stranách, ale přeci jenom jsme jich víc měli my a jsem rád, že nám to tam padlo a zaslouženě máme dva body," řekl.