Praha - Pikantní nádech měl pro jihlavského brankáře Jakuba Škarka duel na ledě hokejistů pražské Sparty. V jejím dresu loni v listopadu debutoval v sedmnácti letech v extralize, po postupu s Duklou do nejvyšší soutěže ale úvahy o přesunu do Prahy padly a setrval na Vysočině. V O2 areně, kde si zachytal poprvé, dnes 28 zákroky Škarek porážce 3:4 nezabránil. Připsal si tak první porážku v nejvyšší soutěži v kariéře.

"Bylo to pro mě speciální. Všichni se ke mně ve Spartě chovali moc hezky. Mám k ní jen kladný vztah. Chtěl bych jí poděkovat za to, jak se ke mně v minulé sezoně chovala," řekl Škarek, jenž za Spartu chytal čtyři soutěžní zápasy a inkasoval pouhých šest branek. Premiéru ve Zlíně (4:0) navíc ozdobil čistým kontem.

V pátek Jihlavě pomohl k domácí výhře 4:3 v prodloužení nad Mladou Boleslaví a na Spartě se Dukla také ukázala v dobré světle. "Jsme zklamaní, že jsme si neodvezli žádné body. S naší hrou můžeme být spokojení, přestože v ní nějaké chyby byly. Musím klukům za jejich hru poděkovat," řekl Škarek.

Hosté byli Spartě důstojným soupeřem. Nerozhodný stav 2:2 zlomil až v 48. minutě bek Petr Kalina. "Jejich obránce od modré dobře vystřelil, přede mnou přejel hráč, puk se mi ztratil z dohledu a on to trefil přesně k tyči," ohlížel se za třetí brankou ve své síti Škarek.

O šest minut později náskok pražského celku pojistil Miroslav Forman, který se dostal za obranu Dukly. "Dobře přejel našeho obránce, možná jsem do toho měl jít hokejkou a snažit se mu vypíchnout puk, což jsem neudělal," mrzí zpětně Škarka rozdílová trefa utkání.

Nečekaně vyrovnaná partie jihlavského brankáře potěšila. "Musím se přiznat, že jsem překvapený, že zvládáme držet krok i s takovými týmy, jako je Sparta, a chvíli je i přehráváme. Doufám, že takhle budeme pokračovat dál a budeme mužstva minimálně alespoň trápit a brát jim co nejvíce bodů," uvedl Škarek, jenž si v uplynulé sezoně zachytal za českou reprezentaci na mistrovství světa osmnáctiletých i dvacetiletých.

Hru Jihlavy podle mladého gólmana charakterizuje bojovnost. "Myslím si, že máme výborné hráče, jen nejde o zvučná jména jako Zámorský nebo Hlinka. Máme v kabině skvělou partu a bojujeme jeden za druhého. Když někdo udělá chybu, druhý za něj zaskočí," popsal týmového ducha Škarek.

Klub z Vysočiny se do extraligy vrátil po 12 letech a chce se v ní usadit. "Nikdo od nás moc nečeká. Nelíbí se mi, že se s námi automaticky počítá do baráže, přestože soutěž ani pomalu nezačala. Máme tým na to, abychom se minimálně baráži vyhnuli nebo neskončili poslední," věří jihlavský rodák.