Strážnice (Hodonínsko) - Slavnostním otevřením nového statku z hlíny zahájil dnes sezonu skanzen ve Strážnici na Hodonínsku. Vybudování usedlosti podle vzoru z Nové Lhoty na Horňácku stálo 2,5 milionu korun, řekl ČTK zástupce ředitele Národního ústavu lidové kultury Martin Novotný. Podle něj objekt budovali pracovníci skanzenu svépomocí pět let. Dotaci na pokrytí nákladů za materiál dalo ministerstvo kultury. Novinka je jedním z více než 60 objektů skanzenu, který přibližuje oblast jihovýchodní Moravy a Slovácka.

Lidé dnes mohli do objektu nahlédnout. "Vevnitř zatím nemáme žádné expozice, ale šlo nám o to představit tu stavbu. Je to jediný objekt svého druhu tady v republice, který je vybudovaný pomocí původní technologie a za použití původních materiálů," uvedl Novotný.

Podle něj byl kromě hmotové a architektonické podobnosti kladen důraz i na materiálovou a technologickou shodu. "Objekt je hliněný. Přední část je vybudovaná technikou nabíjeného zdiva a zadní trakt je z nepálených cihel. Všechno jsme stavěli za pomoci zaměstnanců muzea," doplnil Novotný.

Díky tomu se ušetřilo, ale peníze stály materiály, které dnes nejsou lehce dostupné. "Dnes je celkem problém sehnat vhodnou stavební hlínu. Materiál jsme proto museli dovážet," dodal Novotný. Stavba má několik pokojů, skládá se z obytné části, kde bývala rodina hospodáře, a z části hospodářské, kde sídlila zvířata, prasata, krávy nebo koně.

Skanzen představuje vesnici jihovýchodní Moravy na přelomu 19. a 20. století a způsob života v ní. V areálu je 64 staveb. Mezi nimi jsou chalupy a statky nejen z Horňácka, ale i z Moravských Kopanic, Strážnického Dolňácka, Luhačovského Zálesí nebo areál vinohradnických staveb a sklepních budov. Horňácko, pod které nový statek patří, má necelou desítku budov. Skanzen funguje od května do konce října. Mimo sezonu pořádá jednotlivé akce. Za rok ho navštíví asi 55.000 lidí.