Praha - Jan Stejskal) - Dramatický vývoj soudních kauz Paula Manaforta a Michaela Cohena posílil naděje kritiků Donalda Trumpa na možnost konečného zúčtování s prezidentem, podle právních expertů jsou ale očekávání americké liberální opozice předčasná. Trestní stíhání úřadující hlavy státu ministerstvo spravedlnosti zřejmě nepřipustí a impeachment, ústavní žalobu, blokuje republikánská převaha v Kongresu. Větší dopad než na bezprostřední osud prezidenta proto mohou mít skandály na blížící se kongresové volby.

Bývalého šéfa Trumpova volebního štábu Manaforta v úterý porota označila vinným v osmi bodech obžaloby týkající se daňových úniků a finančních podvodů, což může znamenat až 80 let vězení. Další senzací a tvrdou ranou pro prezidenta se v úterý stala výpověď jeho bývalého osobního právníka Cohena před soudem na newyorském Manhattanu. Cohen přiznal, že porušoval zákony o financování volební kampaně, a to na pokyn "kandidáta na federální úřad," tedy Trumpa. Pokud by se takové obvinění prokázalo, šlo by o federální zločin.

Cohen, který jako zdatný právník dlouhou řadu let pomáhal likvidovat Trumpovy skandály, se přiznal k činům, za které by mohl dostat trest kolem 60 let vězení. Vyšetřovatelům řekl, že v daňovém přiznání zamlčel část výnosů ze svého byznysu v New Yorku a Chicagu, kde pronajímal licence taxislužbám. Stát tak na daních zkrátil o téměř půldruhého milionu dolarů.

Cohen se také dopustil podvodu při sjednávání hypotéky na luxusní byt na newyorské Park Avenue, když před bankou zamlčel vysoké zadlužení jinde. Další dvě přiznání, která vyvolala největší poprask, pak bezprostředně souvisejí s Trumpovou volební kampaní a pro Bílý dům mohou být mimořádně bolestná.

Ústředními postavami jsou dvě údajné Trumpovy milenky, pornohvězda Stephanie Cliffordová, známá jako Stormy Daniels, a dívka Playboye Karen McDougalová. Oběma měl Cohen přes fingované společnosti zaplatit statisíce dolarů za mlčení o vztahu s Trumpem. Jemu samému pak tyto výdaje nahradila Trump Organisation, společnost zastřešující Trumpův byznys. Roli prostředníka přinejmenším v kauze McDougalové sehrál bulvární list National Enquirer nabízený v amerických supermarketech, jehož majitel David Pecker je dlouholetým Trumpovým přítelem.

Cohen se s prokurátory dohodl na spolupráci a trest si může snížit až zhruba na hranici pěti let. Vyšetřování Roberta Muellera o údajném ruském vlivu na americké volby ale s jeho kauzou bezprostředně nesouvisí a dohoda se žalobci se tohoto vyšetřování netýká. Cohen navíc nikdy nebyl členem Trumpova volebního štábu, což v očích vyšetřovatelů vazbu na ruskou stopu komplikuje. Mueller nicméně může Cohenovi spolupráci nabídnout, a jeho trest tak případně dál snížit. To by podle amerických komentátorů mohlo Cohena povzbudit, aby v ruské kauze promluvil a Trumpa "shodil".

Prokurátoři se snaží dokázat, že platby za mlčení Cliffordové a McDougalové provedené Cohenem měly Trumpovi umést cestu k vítězství v prezidentských volbách tím, že umlčí svědkyně jeho morálních přešlapů. Ve volebních účtech, které americké úřady mimořádně pečlivě sledují, se tyto položky neobjevily. Pokud by se prokázala souvislost plateb s volební kampaní, vyhlídky žalobců se zvýší.

Zvláštní vyšetřovatel Mueller může porušování pravidel vedení volební kampaně využít ve svém pátrání. Jeho cílem totiž není jen prokázat ruský vliv na volby, ale nalézt jakékoli přečiny včetně maření spravedlnosti. Přímé obvinění Trumpa je ovšem podle shodného názoru právníků daleko.

Aby Mueller vznesl obvinění proti hlavě státu, musel by mít souhlas náměstka ministra spravedlnosti Roda Rosensteina, který Muellera vyšetřováním pověřil. A Rosensteinovo ministerstvo se tradičně řídí zásadou, že prezidenta trestně stíhat nelze, přestože v amerických zákonech to výslovně uvedeno není a precedens neexistuje. Bývalý prezident Richard Nixon, který by v aféře Watergate žalobě nepochybně čelil, odstoupil z úřadu dřív, než obvinění padlo.

V souvislosti se skandálními aférami Cohena a Manaforta se v médiích znovu objevuje výraz impeachment, tedy ústavní žaloba. Jako nástroj politický, nikoli právní, by podle Trumpových kritiků mohl být aktuální v případě, že ministerstvo spravedlnosti by odmítlo zažalovat prezidenta. K odvolání hlavy státu je ale zapotřebí souhlas většiny Sněmovny reprezentantů a dvou třetin Senátu, což v praxi znamená masivní a v dnešních podmínkách obtížně představitelnou spolupráci demokratů s republikány v obou kongresových komorách.

Spíš než bezprostřední osud prezidenta tak aféry Cohena a Manaforta mohou ovlivnit boj před listopadovými kongresovými volbami. V kampani dvou mimořádně nepřátelských táborů se demokratům dostává do rukou výbušná munice, jejíž nasazení může posílit jejich šance na úspěch. Nově složený Kongres by pak k návrhům na impeachment mohl být vstřícnější.

Dosavadní odhady expertů naznačují, že zatímco ve Sněmovně reprezentantů mají demokraté v podzimních volbách šanci na volební zisky, v Senátu jsou jejich možnosti dosáhnout potřebného zastoupení jen malé. V každém případě by ale demokraté k odvolání hlavy státu potřebovali podporu republikánů, kterou podle analytiků předpokládat nyní nelze.

Přiklonit na stranu impeachmentu by se mohli republikáni jen v případě, že by podpora zkompromitovaného Trumpa mohla ohrozit jejich budoucí volební výsledky. To by podle televize CNN předpokládalo výraznější změnu v náladách voličů, kteří v roce 2016 Trumpovi odevzdali hlas. Třicet procent z nich prezidenta podporuje bez ohledu na jeho skandály. Zbytek se rozhoduje podle stavu americké ekonomiky, který je dnes lepší než za vlády Trumpových předchůdců.