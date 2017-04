Brighton (Británie)/Praha - Fotbalový reprezentant Jiří Skalák označil postup s Brightonem do anglické ligy za vrchol své dosavadní kariéry a splněný sen. Pětadvacetiletý záložník si užil i velkolepé oslavy, při nichž ho nadšení fanoušci nosili na ramenou.

Brighton v pondělí doma porazil 2:1 Wigan a díky dalším výsledkům získal tři kola před koncem druhé ligy jistotu přímého postupu. "Racci" se do nejvyšší soutěže vrátí po dlouhých 34 letech.

"Postoupili jsme na Euro s českým nároďákem, ale tohle je pro mě určitě nejvíc. Když jsem přestupoval do Brightonu, tak jsem řekl, že přicházím proto, abychom postoupili do Premier League. Teď se mi tenhle sen splnil, takže je to nejvíc, co jsem zatím dokázal," řekl Skalák v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Oslavy s fanoušky na stadionu podle něj byly spontánní. "Momenty to pro mě byly neuvěřitelné, protože jsem to vůbec nečekal. S klukama jsme si říkali, že pokud vyhrajeme, budeme čekat v šatně, jak dopadne zápas Huddersfieldu na Derby, a pak když tak budeme slavit," uvedl Skalák.

"Lidi to ale vzali do svých rukou. Po závěrečném hvizdu vběhli na trávník a během 30 vteřin bylo plné hřiště lidí. My jsme se snažili dostat do šaten a strhla se taková euforie, že jsme začali slavit, že už je to hotové. Naštěstí nám Derby pomohlo a remizovalo, takže to bylo stoprocentní a mohly propuknout oslavy v plném proudu," doplnil rodák z Pardubic.

Se spoluhráči poté vyrazil do města. "Jeli jsme vlakem do centra, tam byli všichni fanoušci. Nosili nás na rukou ve vlaku a pak cestou do města na ramenou. Na tohle nikdo nikdy nezapomene, protože fanoušci jsou tady skvělí a jedineční," prohlásil Skalák, který do Brightonu přišel loni v zimě z Mladé Boleslavi a v minulém ročníku s týmem neuspěl v play off.

Další oslavy jsou naplánované až na konec sezony. "Chceme tu ligu vyhrát, a když teď Newcastle prohrál, stačí nám jedna výhra a dotáhneme to do konce. Po sezoně máme letět do Vegas asi na šest dní. Ještě se bavili o týdenním tréninkovém kempu ve Valencii. Bude se to ještě dolaďovat," konstatoval odchovanec Sparty.

Se sezonou je maximálně spokojený, přestože neměl pevné místo v základní sestavě. "Jsem za postup do Premier League šťastný a obětoval jsem tomu úplně všechno. Hrál jsem pro tým možná na úkor mě. Ale tak to je, každý má v týmu nějaké úkoly a pozici a všichni dohromady jsme to zvládli," uvedl.

Zasáhl do 30 z dosavadních 43 zápasů druhé anglické ligy, ve kterých zaznamenal pět asistenci, ale nedal žádný gól. "Možná statistiky mohly být lepší. Ale kdyby mi před sezonou někdo řekl, že to bude takhle, tak bych to určitě bral všema deseti," řekl šestnáctinásobný reprezentant.

V Brightonu by rád pokračoval a zahrál si vysněnou Premier League. "Mám tady platnou smlouvu, takže uvidíme, jak se to všechno vyvine. Bude záležet, jak moc tým posílí a jaký bude kádr. Ale věřím, že zůstanu a že tady pozici mám. Do Premier League se strašně těším, protože zápasy s nejlepšími týmy na světě vás posunou vždycky dopředu," řekl Skalák.