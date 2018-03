Praha - Dubnový sjezd KSČM by nemusel vyslovit definitivní stanovisko strany k podpoře vlády Andreje Babiše (ANO). Kandidát na předsedu komunistů Josef Skála ČTK řekl, že spěch není na místě, protože jednání ANO a ČSSD, jejichž vládu by mohla KSČM tolerovat, není zdaleka u konce. Až bude případná dohoda o kabinetu hotová, měly by se k ní vyslovit jednotlivé organizace komunistů, rozhodnutí by nemělo udělat pouze vedení strany, uvedl Skála. Sjezd by se podle něj mohl 21. dubna po zvolení nových lídrů strany přerušit a pokračovat například po podzimních komunálních volbách.

Současný místopředseda KSČM Skála ČTK řekl, že jednání o toleranci kabinetu ANO je nesmírně riskantní, protože se jedná o subjekt napravo od ČSSD. V Evropě přitom dopadli tragicky i komunisté, kteří zkusili jít do vlády se sociálnědemokratickými stranami. "Jinými variantami jsou ale předčasné volby, pokud všichni budou trucovat a pan Babiš nesestaví vládu, případně Babiš vstoupí do holportu s někým z těch dinosaurů loupeže tisíciletí," uvedl Skála. Taková koalice by podle něj zhatila Babišovy sliby, že se vypořádá s privatizačními zločiny a politikou posledních 25 let.

Komunisté podle Skály musí být opatrní, aby se nestali "užitečnými idioty", jejichž návrhy si osvojí vítěz voleb a bude je prezentovat jako své úspěchy. S konečným verdiktem ohledně vlády by nikam nespěchal. "ČSSD chce vnitrostranické referendum, my se také musíme zeptat strany, co si myslí. Netvrdím, že to musí být referendum, ale minimálně se musíme zeptat všech územních orgánů strany a dát jim čas na základě nějakého písemného dokumentu, který má být základem vzájemných vztahů s vítězem voleb," uvedl.

V KSČM se po obratu ANO v otázce zvolení Zdeňka Ondráčka (KSČM) do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů objevily hlasy, zda lze Babišovi a jeho hnutí důvěřovat, že budou držet dohody. KSČM nesouhlasila ani s vyhoštěním tří ruských diplomatů, ke kterému sáhl menšinový kabinet ANO v demisi kvůli otravě bývalého agenta Sergeje Skripala v Británii. "V posledních dnech se dějí věci, které vznášejí spoustu otazníků. A nejsem sám, kdo si je klade. Nejen kvůli tomu, co se stalo, kdy nás pan Babiš překvapil, ale je to určité varování, co se může stát," řekl Skála.

Vzniknout by proto měla písemná dohoda, která by vytyčila základní mantinely, co vláda tolerovaná komunisty smí a nesmí dělat. Doplnit by ji měl podle Skálových představ určitý konzultační mechanismus. "Než by se vláda rozhodla, že chce jít v nějaké zásadní otázce určitým směrem, bylo by slušné, kdyby se nás zeptala na názor, my bychom se vyjádřili. A někde by byla stanovena hranice, do jaké míry by měla respektovat a zohlednit náš názor," uvedl. Tolerance neznamená permanentní podporu vlády, nešlo by ani o žádnou opoziční smlouvu, dodal.

Komunisté podle něj nejednají o vládě kvůli postům pro své funkcionáře. Pokud by však jednání o toleranci vlády dospěla k závěru, měla by KSČM jasně říci, kde stojí o své zastoupení a proč. "Nemusí to být jen členové strany, ale i odborníci, ve které máme důvěru," uvedl. Dohlížet by podle něj měli například na to, aby se neopakovaly problémy ve státních podnicích, ale případně se i vracet ke starším problematickým případům a řešit je.

Skála je příznivcem myšlenky, aby sjezd KSČM byl přerušen. Nové vedení by podle něj mělo dostat konkrétní úkoly, například aktualizaci programu strany a přípravu střednědobého scénáře práce. "Sjezd by se mohl sejít znovu po komunálních volbách a tyto návrhy posoudit," uvedl. Probrat už v dubnu na sjezdu meritorně vztah ke vládě nepovažuje za reálné. "To by se uspěchalo, nebylo by to opřeno o diskusi v regionech," uvedl.

Komunisté musejí být podle Skály radikálnější a víc komunikovat

Aby komunisté zlepšili svoje volební výsledky, musí podle Skály získat protestní hlasy, být radikálnější a výrazněji argumentovat svoje návrhy. Druhý v pořadí nominací pro sjezd, který se odehraje 21. dubna v Nymburku, se postaví Vojtěchu Filipovi znovu po dvou letech. Současný předseda po debaklu v říjnových sněmovních volbách nabídl svoji funkci k dispozici, v posledních měsících pak vyjednává o toleranci Babišovy vlády.

"Kolega Filip přišel s tím, že hlavní náš úkol je demonstrovat naši schopnost poctivé správy země. Já jsem řekl, že rozhodující je dohnat kritické nálady, stát se jejich mluvčími, nějakým způsobem jim dát politický tvar. Vývoj ukázal, kdo v tom srovnání měl pravdu," uvedl Skála s odkazem na poslední sjezd z roku 2016 v rozhovoru pro ČTK.

Volby podle Skály vyhrávají protestní hlasy a téměř 80 procent lidí, kteří mají volební právo, se staví tak či onak kriticky a protestně k dnešním poměrům. "Musíme být podstatně víc radikální systémovou opozicí. Mám na mysli schopnost dát politický tvar rozčarování a kritickým náladám a protestní vůli většiny české společnosti, to je náš úkol, s nímž se zatím vyrovnáváme jen z části a nedostatečně," uvedl. KSČM musí podle něj jinak vystupovat v médiích, víc komunikovat svoje návrhy.

Podporu cítí Skála výrazněji od řadových členů strany i od lidí mimo KSČM. "Tento trend narůstá právě v té situaci, kdy si lidé kladou otázku, zda to vyjednávání s vítězem voleb (hnutím ANO) nám nemůže přinést více škod, než užitku," uvedl. Bylo by proto podle něj přínosem sjezd přerušit a nechat další postup posoudit členskou základnou strany.

KSČM podle Skály hrozí rozštěpení v případě, pokud by se vítěz sjezdu pokusil ostatní převálcovat. "Já osobně nedokážu garantovat, že tisíce lidí zapálených pro věc by toho nenechaly úplně. Jsem přesvědčen, že i složení nového vedení by mělo respektovat reálné názorové rozložení ve straně," míní. Dělicí čára ve straně podle něj prochází mezi stoupenci radikálnější politiky a těmi, kteří ustrnuli v 90. letech, kdy stačilo kritizovat následky tehdejších rozhodnutí.

"Tehdy jsme byli jediní, kdo taková témata zvedal, a byl to i vynucený manévr, reakce na společenskou atmosféru, kdy hrozilo, že nás mohou zakázat. Taková politika je samozřejmě pohodlnější. To není tak, že by někdo z nás byl konzervativnější a liberálnější, je to tak, že někomu je dobře v tom, jak to je, a někteří z nás říkáme ne, to je málo, to je ustrnutí. Doba se posunula jinam," popsal proudy uvnitř strany.

Pozitiva Skála vidí v tom, že nemá poslanecký mandát. Základ činnosti KSČM vidí v "lidové diplomacii", v mimoparlamentní činnosti, která nachází rezonanci v širší veřejnosti. Poznamenal, že kvůli věkové struktuře síly v regionech KSČM slábnou, o to víc musí nový předseda být k dispozici. Za obtížný úkol vzhledem ke slábnutí členské základny považuje přípravu na komunální volby. Sestavit kandidátky v takovém množství měst a obcí jako kdysi, je nyní méně reálné, míní.

Podle dosavadních nominací se Skála utká o post předsedy vedle Filipa s europoslankyní Kateřinou Konečnou a poslanci Leo Luzarem a Zdeňkem Ondráčkem.