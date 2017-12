Praha - Ve vyšších polohách části Česka od rána sněží, především v Libereckém a v Olomouckém kraji. Jde většinou o mokrý sníh, silnice jsou sjízdné, nutná je ale zvýšená opatrnost. Pro kamiony zůstává uzavřena silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova a do Polska.

Královéhradecký kraj

Vyšší polohy Královéhradeckého kraje dnes v noci a ráno zasáhlo sněžení. Na silnicích zejména na Trutnovsku a v Krkonoších leží zbytky rozbředlého sněhu. Sněžilo i v Orlických horách. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od jednoho do čtyř stupňů Celsia, na horách mrzlo. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Sněžení nebo déšť se sněhem se bude ve vyšších polohách kraje objevovat i přes den, na horách by sněžení mohlo být četnější. Teploty mají být od tří do šesti stupňů, na horách bude kolem minus jednoho stupně.

Liberecký kraj



V Libereckém kraji od časného rána sněží. Jde většinou o mokrý sníh, v nižších polohách s deštěm, povrch pak začíná klouzat. V horských oblastech napadlo i přes pět centimetrů sněhu. Pozor by si měli dát hlavně řidiči kamionů, ve stoupáních mohou mít problémy, řekl dnes ČTK Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje. Sněžení by podle něj mělo ustávat až odpoledne, pro nákladní vozy nad 3,5 tuny proto už druhý den zůstává uzavřena silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova a do Polska.

Frekventovanou silnici na Harrachov uzavřeli silničáři pro nákladní dopravu preventivně v noci na čtvrtek. Šestnáctikilometrový úsek trasy do Polska se v posledních letech pro nákladní auta s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování dopravy tam totiž stačí jediný kamion uvízlý v kopci. "Autobusy a osobní auta tam mohou bez omezení, apelujeme ale na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili k cestě do Polska alternativní trasu přes Hrádek nad Nisou a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu silnic v Libereckém kraji na starost.

Podle Pospíšila nyní sněží na většině území kraje, v nížinách jde ale většinou o sníh s deštěm. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. I na hlavních tazích ale leží zbytky rozbředlého sněhu, které mohou klouzat. Problémy tak mohou mít kamiony ve stoupáních na Semilsku, ale také třeba na silnici 9 směrem na Rumburk nebo na silnici 13 v Kamenickém Šenově. Na silnicích nižších tříd leží slabá vrstva ujetého sněhu. "Žádné problémy ale zatím hlášeny nejsou, sypače a pluhy jsou v terénu," řekl Pospíšil.

Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mělo sněžení postupně ustávat a obloha by se měla vyjasňovat. Teploty, které teď ráno klesají k minus dvěma stupňům, by přes den měly vystoupat až ke čtyřem stupňům nad nulou. V noci na sobotu už by mělo sněžit jen ojediněle, hlavně na horách. Teploty ale klesnou až k minus šesti stupňům.

Olomoucký kraj

Na severu Olomouckého kraje od časných ranních hodin silně sněží, na silnicích je proto nutná zvýšená opatrnost. Napadnout mohlo podle správců cest zhruba 20 centimetrů sněhu, husté sněžení zatím neustává. Počítat by s ním měli i kvůli snížené dohlednosti především řidiči na Červenohorském sedle, sněžilo však i v nižších polohách. Všechny silnice jsou sjízdné.

"Silné sněžení tady máme již od 02:00. Silnice máme prohrnuté až na asfalt, je to holé a mokré, ale stále silně sněží. V terénu máme dva sypače, stále jezdí kyvadlově tam a zpět a silnice udržují. Odhadem napadlo 20 centimetrů, ale do toho také silně fouká. Sněžilo i v nižších polohách, ale ne tak intenzivně jako například na Červenohorském sedle," řekla ČTK dispečerka společnosti, která na Šumpersku a Jesenicku udržuje hlavní tahy.

Sypače vyjely i na silnice vedlejších tříd, po chemickém posypu jsou nyní holé a mokré. Na Jesenicku musejí řidiči počítat od středních poloh na inertních cestách se slabou vrstvou ujetého sněhu krytou posypem. Podobná situace je i na vedlejších cestách Šumperska, podle správců cest leží v oblasti Hanušovic pět centimetrů nového sněhu.

V ostatních částech Olomouckého kraje jsou silnice sjízdné bez problémů. Pouze v oblasti Šternberska upozorňují silničáři na cestách udržovaných inertně na výskyt zmrazků.

Pardubický kraj



Na některých menších silnicích ve výše položených oblastech na východě Pardubického kraje leží sníh. Může být po solení rozbředlý i uježděný. Silničáři také varují přede vznikajícím náledím.

Se sněhem musí řidiči počítat na silnících druhé a třetí třídy v oblasti Poličky, Žamberka a Lanškrouna. Ledovka se může při teplotách pod bodem mrazu vytvářet na celém území regionu.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Ve východní části regionu někde sněžilo nebo padal sníh s deštěm, v západní často pršelo. Teploty se pohybovaly mezi minus jedním až plus pěti stupni.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou většinou sjízdné, ve vyšších polohách s opatrností. V nižších polohách kraje prší, ve vyšších sněží, vyplývá z informací silničářů.

Problémy jsou na dálnici D6 od hranic kraje u Lubence směrem do Karlovarského kraje. Na komunikaci je nový sníh a blokují ji kamiony. Dálnice D8 a D7 a silnice prvních tříd jsou mokré a sjízdné bez omezení. V Krušných horách leží na silnicích druhých a nižších tříd zbytky rozbředlého sběhu, sjízdné jsou s opatrností, místy se tvoří mlhy. Ve vyšších polohách kraje sněží, řidiči by měli být opatrní například na silnici I/9 ve Šluknovském výběžku.

V kraji se podle policejní databáze stalo několik menších nehod, obešly se ale bez zranění.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji zpočátku zataženo až oblačno, na většině území se sněžením. Během dne pak oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na dva až pět, na horách na minus dva až plus jeden stupeň Celsia.

Kraj Vysočina

Dálnice a silnice první třídy na Vysočině jsou sjízdné bez omezení. Jsou holé a suché, místy po sněhových nebo smíšených přeháňkách vlhké. V západní části kraje vane jen mírný vítr a bez omezení jsou zde sjízdné i silnice nižších tříd. Na Žďársku a Třebíčsku je vítr silný. V obou okresech nad ránem sněžilo, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V pohotovosti bylo 14 sypačů, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic.

"Na Třebíčsku napadlo několik centimetrů sněhu, na Žďársku taky asi jeden a půl. Jinak to byl po ránu spíš déšť se sněhem. V celém kraji vyjelo mezi čtvrtou a pátou hodinou 14 aut, takže docela poklidné ráno," řekl dispečer.

Teploty se po ránu v kraji pohybují v rozmezí minus jeden až plus dva stupně Celsia. Přes den mají podle meteorologů vystoupat na jeden až čtyři stupně nad nulou. Bude oblačno, přechodně polojasno s přeháňkami, které budou nad 400 metrů n. m. sněhové. Povane mírný jihozápadní vítr rychlostí do 20 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Silnice v horských oblastech Vsetínska pokrývá vrstva ujetého sněhu do pěti centimetrů, je krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Viditelnost místy snižuje mlha. Vozovky na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku jsou převážně holé a suché, na Zlínsku a Vsetínsku jsou většinou vlhké, nebo mokré, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Teplota se ráno pohybovala od minus jednoho do pěti stupňů Celsia. Místy vane slabý vítr. Odpolední maxima dosáhnou podle předpovědi šesti stupňů. Meteorologové očekávají přes den občasný déšť, ve vyšších polohách déšť se sněhem nebo sněžení. Postupně bude sílit vítr, který může na horách dosáhnout v nárazech rychlosti až kolem 70 kilometrů za hodinu.