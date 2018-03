Praha - Sněhové přeháňky či námraza mohou dnes komplikovat sjízdnost řidičům. Na otevřených úsecích v Krkonoších a v okrese Trutnov se tvoří sněhové jazyky.

Jihočeský kraj

Na jihu Čech dnes k ránu místy dešťové přeháňky přecházely ve sněžení, teploty klesly i tři stupně pod nulu. Silničáři měli nejvíc výjezdů na Táborsku, Strakonicku a na Jindřichohradecku. Po chemickém ošetření jsou silnice mokré, ale řidiči by měli jezdit opatrně. Někde mohou být namrzlé mosty nebo vozovky na okrajích lesů. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytl dispečink Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Meteorologové vydali pro Jihočeský kraj výstrahu před náledím s nízkým stupněm nebezpečí, platná je do dnešních 10:00. "Kde to vypadá, že by to mohlo namrzat, byly silnice preventivně ošetřeny," uvedl dispečer krajské správy. Problémy v dopravě neměl hlášeny.

Přes den bude v Jihočeském kraji zataženo a může sněžit. Četnější srážky budou na horách a v jižní části kraje. Nejvyšší denní teploty budou mezi nulou až třemi stupni Celsia. Místy se může tvořit náledí a zmrazky. Vítr na horách postupně zesílí, v nárazech může mít rychlost až 70 kilometrů v hodině.

Jihomoravský kraj

Silnice na jihu Moravy jsou některé sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Důvodem jsou sněhové přeháňky, zjistila ČTK z webu silničářů. Silničáři řidiče upozorňují také na namrzání vozovek.

Varování platí zejména pro silnice druhé a třetí třídy. Ve vyšších polohách na Blanensku museli silničáři vozovky ošetřit chemicky. Ledovka je podle webu policie například u Černé Hory na Blanensku.

V regionu se dnes výrazně ochladilo a teploty jsou pod nulou. Podobný ráz počasí má podle meteorologů vydržet celý víkend.

Královéhradecký kraj

V hradeckém kraji dnes ráno na některých místech sněží. Se sněžením musí řidiči počítat na Náchodsku a Trutnovsku, upozorňují silničáři. Na otevřených úsecích v Krkonoších a v okrese Trutnov se tvoří sněhové jazyky. Vyplývá to z údajů krajských cestářů.

V nejvyšších horských oblastech na Rychnovsku a Jičínsku je na silnicích nižších tříd souvislá vrstva sněhu, kterou silničáři posypali drtí. Na chemicky ošetřovaných úsecích může být rozbředlá vrstva sněhu.

Teploty dnes ráno klesly na minus osm až minus dva stupně Celsia. Nárazový vítr fouká na Jičínsku a Trutnovsku, silný vítr na Hradecku a Náchodsku.

Moravskoslezský kraj

Sněhové přeháňky či námraza mohou dnes komplikovat sjízdnost řidičům v některých částech Moravskoslezského kraje. Silnice jsou ale sjízdné. Ve vyšších polohách v horských oblastech udržovaných inertním posypem může být ujetá slabá vrstva sněhu. Vyplývá to z informací silničářů.

Podle předpovědi meteorologů by dnes mělo být zataženo, na většině území lze očekávat občasné sněžení. Teploty mohou klesnout na minus pět, na horách až na minus devět stupňů Celsia. Místy meteorologové předpovídají tvorbu sněhových jazyků, na horách ojediněle i závějí.

Olomoucký kraj

Na severu Olomouckého kraje sněžilo, silnice tam pokrývají zbytky rozbředlého sněhu a jsou sjízdné s opatrností. Na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách leží místy uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Ostatní silnice v kraji jsou většinou holé a suché. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je dnes ráno většinou zataženo, místy oblačno. Teploty se pohybují od minus devíti do minus jednoho stupně Celsia. Někde vane slabý vítr.

Podle předpovědi meteorologů by dnes v kraji mělo občas sněžit, nejvyšší teploty by měly být minus pět až minus dva stupně Celsia, na horách minus devět až minus pět stupňů.

Pardubický kraj

Na řadě míst Pardubického kraje jsou sněhové přeháňky. Podle silničářů sněží v okolí Skutčce, Poličky, Hlinska a Pardubic. Vyplývá to z údajů krajských cestářů.

Na většině vozovek nižších tříd zůstává rozbředlá vrstva sněhu. Nový sníh leží na komunikacích v Železných horách a v okolí Lanškrouna.

Teploty dnes ráno klesly na minus sedm až minus jeden stupeň Celsia. Na většině území je zataženo, nárazový vítr fouká v okolí Žamberku.

Plzeňský a Karlovarský kraj

Na západě Čech v noci sněžilo a teploty klesly na několik stupňů pod nulu. Silnice jsou po chemickém ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři varují i před námrazou, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

V Karlovarském a Plzeňském kraji v noci napadlo i několik centimetrů sněhu. Na ošetřených silnicích sice začal ráno odtávat, ale ve vyšších polohách může na silnicích zůstávat a při teplotách kolem minus čtyř stupňů i namrzat. Meteorologové vydali varování před náledím na většině území České republiky.

Praha

V Praze od pátečního večera sněží, teploty se dnes ráno pohybovaly kolem čtyř stupňů pod nulou. Silnice jsou podle informací silničářů mokré a sjízdné bez omezení, vzhledem k víkendu je poměrně slabý provoz. Řidiči ale musí počítat se sněhovými přeháňkami, na některých místech i s námrazou a nárazovým větrem. Dopravní podnik na webu upozornil cestující, že autobusy mohou kvůli počasí nabírat zpoždění. Před 05:00 se na 21. kilometru Pražského okruhu u exitu Jinočany srazil kamion s autobusem.

Hasiči na twitteru uvedli, že vyprostili zraněného řidiče autobusu, kterého převzala do péče záchranná služba. Přečerpali také naftu z poškozené nádrže nákladního vozidla. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh, v okolí se tvoří kolony. Omezení na dálnici má trvat zhruba do 09:00.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách v noci na dnešek napadl sníh a ještě ráno na řadě míst intenzivně sněžilo. Silnice jsou sjízdné, řidiči by ale měli dbát zvýšené opatrnosti. Silničáři v noci vyslali do terénu všechny sypače a kvůli bezpečnosti chemicky ošetřili i silnice na území některých chráněných oblastí, což se běžně nedělá. ČTK to řekl pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Na silnice druhé a třetí třídy v regionu v noci vyjelo více než 160 sypačů, ráno se auta kvůli dalšímu sněžení musela do některých oblastí vrátit a silnice ošetřit znovu.

"Vzhledem k tomu, že se v moci tvořila ledovka, tak jsme dokonce na území některých chráněných oblastí byli po dohodě s jejich správci nuceni použít chemický posyp pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a fungování složek Integrovaného záchranného systému," uvedl dispečer.

Všechny silnice v regionu byly podle něj ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. "Nemáme v současné době hlášeny nějaké závažnější problémy, že bychom třeba byli nuceni některou silnici uzavřít pro nesjízdnost," dodal.

Kraj Vvysočina

Silnice na Vysočině jsou po sněhových přeháňkách sjízdné s opatrností. Zbytky sněhu byly dnes ráno hlavně na vozovkách nižších tříd sypaných drtí. Hlavní tahy byly po chemickém ošetření mokré. ČTK to řekl Dalibor Tomšů z dispečinku krajské správy a údržby. Teploty v kraji do rána klesly i tři stupně pod nulu. Výstraha meteorologů na možnost tvorby náledí platí na Vysočině do 10:00.

Kromě sněhových přeháněk byla v noci na dnešek v kraji místy i hustá mlha. Silničáři jezdili s 92 sypači. Problémy v dopravě neměli hlášeny. "Zatím nemám zvenku žádnou negativní informaci, že by nám někde něco nejelo," uvedl Tomšů po 06:30.

Se sněhovými přeháňkami musejí řidiči na Vysočině počítat i během dne. Bude oblačno až zataženo, odpoledne se teploty budou pohybovat nejvýše mezi minus dvěma až jedním stupněm Celsia. Foukat bude čerstvý vítr s nárazy i kolem 50 kilometrů v hodině.