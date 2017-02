Crans Montana (Švýcarsko) - Slovinská lyžařka Ilka Štuhecová vyhrála superobří slalom Světového poháru v Crans Montaně a navázala na páteční stříbro z kombinace. Současná královna rychlostních disciplín zvítězila s půlsekundovým náskokem před Elenou Curtoniovou z Itálie a Rakušankou Stephanií Venierovou. České reprezentantky Pavla Klicnarová a Kateřina Pauláthová byly mezi 23 lyžařkami, které do cíle nedojely.

Vicemistryně světa Tina Weiratherová z Lichtenštejnska obsadila čtvrté místo a posunula se do čela hodnocení disciplíny těsně před Laru Gutovou, jež už po zranění z MS v této sezoně závodit nebude. Štuhecová na třetím místě ztrácí na Weiratherovou 16 bodů.

Závod opět poznamenala řada pádů a na zemi skončila i americká hvězda Lindsey Vonnová, jež v pátek odmítla nastoupit do kombinace kvůli obavám o bezpečnost v měkkém sněhu. Spadla i čtvrtá žena celkového pořadí SP Sofia Goggiaová z Itálie. Mistryně světa v super-G Nicole Schmidhoferová z Rakouska skončila osmá.

Štuhecová všechny pohárové triumfy vybojovala v této sezoně. Super-G vyhrála podruhé, třikrát byla nejrychlejší ve sjezdu, v kterém se stala nedávno mistryní světa a vede pohárové pořadí. Zbylý triumf má z kombinace, v níž může v neděli v Crans Montaně jako průběžně vedoucí žena disciplíny získat svůj první malý křišťálový glóbus.

"Dnes jsem se ale necítila úplně perfektně. Představovala jsem si jinou stopu a musela jsem improvizovat, ale i tak to bylo rychlé," řekla Štuhecová, jež byla nejrychlejší i v pátečním super-G započítávaném do kombinace.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Crans Montaně:

--------

Ženy - super-G:

1. Štuhecová (Slovin.) 1:21,78, 2. Curtoniová (It.) -0,50, 3. Venierová (Rak.) -1,09, 4. Weiratherová (Licht.) -1,26, 5. Brignoneová (It.) -1,35, 6. Klingová (Švéd.) -1,36, 7. Görglová -1,39, 8. Schmidhoferová (obě Rak.) -1,75, 9. Mowinckelová (Nor.) -1,76, 10. Gauthierová (Fr.) -2,00, ...Klicnarová, Pauláthová (obě ČR) obě nedokončily.

Průběžné pořadí super-G (po 5 ze 7 závodů): 1. Weiratherová 306, 2. Gutová (Švýc.) 300, 3. Štuhecová 290, 4. Venierová 225, 5. Curtoniová 219, 6. Schmidhoferová 158, ...35. Ledecká (ČR) 24.

Průběžné pořadí SP (po 28 ze 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1223, 2. Gutová 1023, 3. Štuhecová 965, 4. Goggiaová 789, 5. Worleyová (Fr.) 736, 6. Weiratherová 640, ...22. Strachová (ČR) 267, 71. Ledecká 61, 102. Dubovská (ČR) 13, 123. Pauláthová 3.