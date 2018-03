Kvitfjell (Norsko) - Předposlední sjezd v sezoně Světového poháru vyhrál v Kvitfjellu německý lyžař Thomas Dressen. Druhý skončil lídr pořadí disciplíny Beat Feuz ze Švýcarska, jenž zvýšil průběžné vedení před olympijským vítězem Akselem Lundem Svindalem. Norský závodník dojel třetí a ani dnes se nedočkal vítězství ve sjezdu na domácí trati.

Čtyřiadvacetiletý Dressen si na olympijské sjezdovce z roku 1994 připsal druhé vítězství v kariéře po překvapivém lednovém triumfu v Kitzbühelu. Do té doby vedoucího Feuze odsunul na druhé místo o osm setin, třetí Svindal ztratil 17 setin.

Úřadující mistr světa Feuz navýšil vedení v průběžném pořadí sjezdu, do finálového závodu příští týden v Aare půjde s náskokem 60 bodů před Svindalem. Olympijskému vítězi z Pchjongčchangu nevyšel útok na první sjezdové vítězství v Kvitfjellu, odkud má zatím jen triumf v superobřím slalomu.

"S Akselem je to v téhle sezoně neskutečný duel, nemůžete si dovolit ztratit jedinou setinu sekundy. I když vedu o 60 bodů, rozhodně nejsem v klidu," uvedl Feuz, jenž může ve 31 letech získat první křišťálový glóbus v kariéře.

Závěrečný sjezd sezony se ve Švédsku pojede ve středu, ještě předtím je v neděli na programu v Kvitfjellu super-G.

Muži - sjezd: 1. Dressen (Něm.) 1:49,17, 2. Feuz (Švýc.) -0,08, 3. Svindal -0,17, 4. Jansrud (oba Nor.) -0,27, 5. Innerhofer (It.) -0,32, 6. Caviezel (Švýc.) -0,47, 7. Théaux (Fr.) -0,57, 8. Paris (It.) -0,62, 9. Kriechmayr (Rak.) -0,67, 10. Roger (Fr.) -0,72.

Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. Feuz 622, 2. Svindal 562, 3. Dressen 401, 4. Paris 366, 5. Jansrud 314, 6. Kriechmayr 284.

Průběžné pořadí SP (po 32 z 37 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1494, 2. Kristoffersen (Nor.) 1205, 3. Svindal 776, 4. Feuz 716, 5. Jansrud 715, 6. Pinturault (Fr.) 687, ...156. Berndt (ČR) 1.