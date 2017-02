Svatý Mořic (Švýcarsko) - Sjezd mužů na mistrovství světa ve Svatém Mořici se dnes nejel. Mlha ve střední části trati způsobila, že se lyžaři nemohli postavit na start a jejich ostře sledovaný závod musel být zrušen. Federace FIS jej nakonec přeložila už na neděli, v jeden den se tak pojedou dva sjezdy. Nejprve ženský se startem v 11:15 a od 13:30 mužský.

Sjezdaři měli dnes vyjet do tratě v prudké části zvané "volný pád" v pravé poledne, proti ale bylo počasí. Jury postupně odkládala start a ve 14:15 rozhodla o zrušení závodu. Na start marně čekali také čtyři čeští reprezentanti Jan Hudec, Filip Forejtek, Ondřej Berndt a Jan Zabystřan.

Lyžaře do závodu nepustil jev typický pro údolí Engadin. Německy se mu říká Malojaschlange (Malojský had) a vyvolává ho působení větru vznikajícího vysokými rozdíly mezi vlhkostí a teplotou v noci a ve dne. Obvykle se při slunečných dnech objevuje v poledne, což byl dnešní případ.

"Je to tady strašák, snad to nebude i zítra," řekla novinářům Olga Charvátová-Křížová, která na mistrovství světa působí jako technický delegát a operuje na startu ženských závodů. "Všichni ten jev znají. Když začne jihozápadní proudění, táhne se pruh mlhy, který se drží v jedné hladině," vysvětlila.

Počasí se na šampionátu sleduje velmi bedlivě. "Bohužel se to kvůli pevným vysílacím televizním časům nemohlo odjet ráno," uvedla bronzová olympijská medailistka z OH v Sarajevu. "Dělají se dlouhodobé i krátkodobé prognózy. Sledujeme vývoj počasí během dne, je to velmi dobře zpracované. Vědělo se dopředu, že v sobotu bude problém," uvedla.

Ve Svatém Mořici po dvou zamračených dnech svítilo sluníčko, ale přes noc napadlo až 20 centimetrů sněhu, který pořadatelé stihli odklidit pouze z tratě mužů. Trénink na sjezd žen byl zrušen.

"Všichni nastoupili a pomáhali uklidit mužskou sjezdovku. Na přípravě ženské tratě pro sjezd se bude pracovat celou noc, aby se vůbec sjezdovka dala dohromady," vysvětlila Charvátová-Křížová.

Upozornila ale, že podobný jev může zhatit i nedělní sjezd žen. "Když tam ta mlha bude zase ležet, tak se nepojede," uvedla. "Kdyby ležela výš, tak se sjezd zkrátí, ale ona leží uprostřed. Ale jsme optimisté," řekla. "Jsem tři v ženské jury, tak to nějak zařídíme," usmála se.