Praha - Sjezd KDU-ČSL dnes schválil uzavření volební koalice s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Část lidovců měla ke spojenectví výhrady, nakonec ale delegáti dali přednost názoru předsednictva. V tajné volbě hlasovalo pro vznik koalice lidovců a starostů 228 z 279 přítomných delegátů, spojenectví tak získalo podporu 82 procent přítomných. Předsedové obou stran Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Petr Gazdík (STAN) rozhodnutí uvítali.

"Věřím, že společně dokážeme víc, že společně dokážeme zvítězit," řekl Bělobrádek po vyhlášení výsledků, které uvítal hlasitý potlesk sálu. Gazdík poděkoval lidoveckým delegátům za "odvážné rozhodnutí". "Za Starosty a nezávislé vám mohu slíbit, že podaná ruka starosty bude vždycky platit," řekl.

Vysoká podpora pro koalici se STAN je podle Bělobrádka dokladem velkých ambicí společného projektu. "Čekal jsem že podpora bude výrazná, ale že bude takto vysoká, jsem nečekal. Jsem tomu rád, protože teď už nikoho nenecháme na pochybách o tom, že skutečně chceme vyhrát," uvedl pro ČTK.

Gazdík novinářům po zveřejnění výsledků řekl, že nepředpokládá, že by došlo k úplnému sloučení lidovců a STAN. Starostové jsou podle něj stranou silných osobností, které prošly testem voleb, když usilovaly o své mandáty v zastupitelstvech měst a obcí.

Obavy z volební koalice, které zazněly od některých delegátů, jsou podle něj pochopitelné. "KDU-ČSL je konzervativní strana. Rozumím, že vrhnout se do něčeho nového může vyvolávat obavy a strach, ale věřím, že pro tuto zemi to stojí za to," podotkl.

Bělobrádek před hlasováním označil koalici lidovců a starostů za jedinou sílu, která zajistí, že se lidé nebudou muset stydět za dění v Česku. Gazdík mluvil o tom, že díky koalici může být českým premiérem po volbách Bělobrádek, který bude podle dohody celostátním lídrem společné kandidátky.

Volební koalice bude muset pro vstup do Sněmovny získat přinejmenším deset procent hlasů. I z toho důvodu její vznik kritizovali někteří delegáti, kteří upřednostňovali zařazení zástupců STAN na kandidátky KDU-ČSL. Při této formě kandidatury by na vstup do Sněmovny stačilo pět procent hlasů.

Gazdík novinářům řekl, že desetiprocentní hranici nepovažuje za problém. "Těch deset procent pro nás není překážka, ale nutnost. V zemi, kde chcete něco měnit, těch deset procent musíte mít," uvedl.

Kalousek věří, že co lidovci pomáhali prosadit, pomohou i zrušit

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek věří, že lidovci jsou pragmatičtí a pokud se to bude hodit, pomohou v budoucnu zrušit opatření, která jako členové vládní koalice pomáhali prosadit. Kalousek to uvedl ve svém projevu na celostátním sjezdu KDU-ČSL, kde vystoupil jako host. Delegáty sjezdu Kalousek pobavil, když s ironií připomněl své dlouholeté působení v partaji, z níž odešel kvůli vnitrostranickým neshodám.

Kalousek vytkl lidovcům, že se v koalici s hnutím ANO a ČSSD podíleli na "utahování šroubů" v české společnosti. "Mám na mysli i zákony, které omezují občanskou svobodu a zvyšují kontrolu a dohled státu nad občanem. Mám tím na mysli i prolomení některých ústavních svobod, jako svobody shromažďovací a domovní svobody," řekl Kalousek.

Vzápětí dodal, že pro TOP 09 je do budoucna nadějí flexibilita lidovců. "Pokládáme vás za natolik flexibilní a pragmatický subjekt, který - bude-li to pokládat za výhodné a prospěšné - bude pomáhat tyto šrouby povolovat stejně aktivně, jako je aktivně pomáhal utahovat," podotkl Kalousek. U některých delegátů poznámka vyvolala nelibost a sál rozladěně zašuměl.

Kalousek byl v letech 2003 - 2006 předsedou KDU-ČSL. Za lidovce byl do Sněmovny poprvé zvolen v roce 1998. V roce 2009 Kalousek po 25 letech KDU-ČSL kvůli vnitrostranickým sporům opustil a společně s Karlem Schwarzenbergem založil stranu TOP 09.

V úvodu svého projevu Kalousek svou minulost u lidovců připomněl. Použil i oslovení "bratři a sestry" jímž se straníci běžně titulují. "Je to již jedenáctý sjezd KDU-ČSL, kterého mám tu čest se osobně zúčastnit," řekl. Narážkou předseda TOP 09 některé delegáty rozesmál.

Podobně jako další hosté sjezdu Kalousek hovořil o významu podzimních voleb. Podle něj jsou nejdůležitější od roku 1990. "Rozhodnou o tom, zda zůstaneme společností s plnohodnotnou liberální demokracií, nebo zda se vydáme cestou demokracie spíše formální, s výraznými autokratickými a oligarchickými prvky," uvedl Kalousek.

Dodal, že o budoucím směřováním země se nebude rozhodovat pouze u volebních uren. "O dalším vývoji totiž nerozhodnou jenom aktuální volební výsledky, ale i naše dlouhodobé priority a strategie povolebního vyjednávání," prohlásil Kalousek.