Brno - Sjezd ČSSD v Brně schválil dlouhodobý program strany, který připravil tým ministra zahraničí a místopředsedy strany Lubomíra Zaorálka. Příští týden začne podle znovuzvoleného předsedy sociální demokracie Bohuslava Sobotky intenzivní práce na kratším programu, se kterým strana osloví voliče před říjnovými volbami do Sněmovny.

Dlouhodobý program na 43 stranách hovoří o daních, mezích privatizace či o budoucnosti pracovního trhu v digitální éře. Šéf diplomacie Zaorálek dopoledne na sjezdu jako moderátor debatoval o důvěře v demokracii s filozofy Václavem Bělohradským a Janem Kellerem, který je europoslancem za ČSSD, nebo odborovým předákem Josefem Středulou. Ten s kolegou z odborů Bohumírem Dufkem poděkoval ČSSD za dlouhodobou spolupráci a popřál sociálním demokratům úspěch ve volbách.

Dlouhodobý program kritizuje například benevolenci české legislativy k daňovým únikům a možnostem krácení příjmů. "A to nejenom u živnostníků a malých podnikatelů, na které se tak často upozorňuje, ale především u nadnárodních koncernů, kde úniky dosahují závratných objemů," stojí v programu.

Program upozorňuje na to, že složená daňová kvóta, která vyjadřuje poměr daní a pojistného vůči hrubému domácímu produktu, byla v Česku v roce 2015 zhruba 33 procent, zatímco v Evropské unii je to zhruba 40 procent. "Naše nízká úroveň daňové kvóty podlamuje státní rozpočet a vynucuje si rozsáhlé škrty ve výdajích, zejména v sociální oblasti a infrastruktuře," uvádí program.

ČSSD už v únoru představila konkrétní návrhy daní. Bankovní daň a zdanění zaměstnanců i firem podle výše příjmů se setkaly s poměrně negativními reakcemi a i představitelé ČSSD připouštějí, že se mohou upravit některé základní parametry, například padesátitisícová hranice u progresivního zdanění.

Sociální demokraté v programu také odmítají, aby stát privatizoval své důležité podíly ve firmách a zbavoval se státních podniků. "Důsledně pak odmítá také privatizaci veřejnoprávních médií, lesů, stejně jako likvidaci veřejného školství a zdravotnictví," uvádí strana. Stát si má ponechat vlastnictví pošty, železniční dopravy a strategicky podstatné součásti energetické, dopravní a vodní sítě.

"Centrální veličinou" pro sociální demokracii má zůstat práce. Dokument přitom konstatuje, že s příchodem digitalizace se její tradiční náplň bude měnit. "Změny budou zřejmě radikální, velmi rychlé a mohou mít své nelidské důsledky, jako tomu bylo v době průmyslové revoluce," stojí v materiálu. Ubývající pracovní pozice v průmyslu a zemědělství by měly nahradit nové v sociální péči a zdravotnictví či ve vzdělávání a kultuře.

Dokument hovoří i o rozvoji zemědělství a venkova, bezpečnosti, dopravě, obnovitelných zdrojích energie a odpadu, ale také o roli Česka v Evropské unii a ve světě. Celý materiál má být založen na hodnotách sociální demokracie, svobodě a odpovědnosti, rovnosti lidí, solidaritě a sociální spravedlnosti.

Sjezd schválil také memorandum o ochraně spotřebitelů.

Sobotka: ČSSD odjíždí z Brna jednotná a připravená na volební boj

Sjezd ČSSD v Brně podle znovuzvoleného předsedy Sobotky ukázal, že strana je sjednocená a připravená na podzimní volby do Sněmovny. Delegátům premiér v závěrečném proslovu řekl, že se nenaplnily katastrofické scénáře, které předpovídaly rozkol strany.

Video: ČSSD podle Sobotky odjíždí z Brna jednotná a připravená na volební boj 11.03.2017, 15:26, autor: jzf/hbv, zdroj: ČTK/Brno

"Přijížděli jsme po mediální masáži, která předpovídala, že kdovíjaká katastrofa se tady odehraje (...). Jsem hrdý na to, že znalci ČSSD a analytici se naprosto spletli," uvedl.

V pátečních volbách Sobotka u delegátů uspěl se svou představou nejužšího vedení strany. Dnes zopakoval, že zvítězili ti silnější.

Vedení ČSSD nyní otevírá práci na volebním programu. Sobotka chce, aby se do jeho přípravy zapojili i členové. "Chci, aby to byl jasný a přesný plán, chci aby to bylo srozumitelné, konkrétní a věcné, aby to lidem dalo naději, že řada věcí je řešitelná," konstatoval. Dokument hodlá představit na letní programové konferenci.

Připomenul, že zatím strana nemá vybrané lídry kandidátek. "Chci vás požádat o otevřenou debatu," uvedl Sobotka k chystaným diskusím o podobě krajských kandidátek. Na cestu do Sněmovny by se podle něj měly dostat silné osobnosti, krajští a komunální politici. "Pevně věřím, že tu bude 14 silných osobností, které budou vystupovat jako jeden tým," uvedl.

Proslovem uzavřel jednání sjezdu v Brně. Nové vedení ČSSD se sejde poprvé v neděli na obědě v restauraci Lidového domu Hybernia.

Fico ocenil na sjezdu sociální demokraty jako lídry české vlády

Slovenský premiér a předseda vládní strany Směr-SD Robert Fico na sjezdu ČSSD v Brně poblahopřál českým sociálním demokratům k výsledkům tříletého působení ve vládě. Jsou podle něj lídry kabinetu, díky kterému je Česko na Slovensku vnímáno jako oáza stability, prosperity, klidu a důvěryhodnosti. Ocenil i spolupráci s českým premiérem a šéfem ČSSD Sobotkou, označil ji za půjčky vzájemné důvěry. Sociálnědemokratické strany v obou zemích podle něj mají vyvíjet tlak na zvyšování životní úrovně.

Sociálnědemokratické strany se musejí stát alternativou pro občany, aby vzdorovaly "extremistickým hnutím a polobláznům" v politice, řekl Fico. Voliče takové subjekty získávají, protože "extremisti jsou dostatečně extrémní, poloblázni dostatečně blázniví", uvedl. V souboji s nimi je podle něj nutné změnit rétoriku a zapomenout na politickou korektnost, která je projevem slabosti.

Fico kritizoval také politické subjekty, které si podle něj ani neumějí představit uspořádání dvoudenního demokratického sjezdu jako sociální demokraté. "Stojí proti nám soupeři, kteří nevědí, co je demokracie ve vlastní straně," řekl. Členská základna některých slovenských stran je tak nízká, že by se všichni jejich členové společně vměstnali do výtahu, pobavil delegáty Fico. "A přitom se ucházejí o vedení země," uvedl.

Fico byl v pátek jedním z prvních gratulantů, který přál Sobotkovi ke znovuzvolení šéfem ČSSD. Sobotku zastupoval během páteční části neformálního jednání špiček 27 unijních zemí bez Británie v Bruselu, za což mu dnes jeho český protějšek poděkoval. Fico dnes gratuloval Sobotkovi znovu. "Naše vzájemné vztahy jsou jako půjčky vzájemné důvěry, respektujeme se a především si významně pomáháme," řekl.

Dorazit měl původně také rakouský kancléř Christian Kern, nakonec se ale musel omluvit a sociálním demokratům poslal zdravici na videu. "Je důležité, abyste zvládli volby, stojíme na vaší straně," vzkázal delegátům předseda rakouských sociálních demokratů. "Tobě, Bohuslave, přeji hodně energie do nadcházejících voleb, budeš ji potřebovat," uvedl směrem k znovuzvolenému šéfovi ČSSD.

Fico na tiskové konferenci později kritizoval, že do Brna nepřijeli Sobotku před blížícími se volbami podpořit lídři dalších sociálnědemokratických stran. "Proč tu nejsou?" ptal se řečnicky. Strana evropských socialistů (PES) by podle něj měla víc dbát na kolegy ze střední Evropy.