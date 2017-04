Kolín nad Rýnem (Německo)- Dva policisté byli zraněni a policejní auto zapáleno při dnešních protestech v Kolíně nad Rýnem. Na víkendovém sjezdu se tam sešlo kolem 600 delegátů hluboce rozpolcené pravicově populistické strany Alternativa pro Německo (AfD), aby projednalo postup pro zářijové spolkové volby. Bouřlivá je i situace v jednacím sále, kde předsedkyně AfD Frauke Petryová utrpěla hned po zahájení sjezdu zdrcující ránu, když delegáti odmítli jednat o jejím návrhu budoucí strategie strany, oznámily agentury DPA a Reuters.

Petryová v návrhu usnesení o budoucnosti vyzývala k zaměření snah AfD na vytvoření aliancí s dalšími stranami s cílem dostat se do vlády, místo aby AfD lpěla na své pozici dlouhodobé opoziční síly, která se spokojuje jen s provokačními prohlášeními. V řadách strany ale vyvolal tento její kontroverzní návrh pobouření a většina delegátů dnes hlasováním odmítla o něm diskutovat, přestože Petryová naznačila ochotu ke kompromisům.

Petryová později ujistila, že se ke své straně neobrací zády a nadále si je vědoma odpovědnosti plynoucí z funkce předsedkyně. Vyjádřila ale zklamání nad tím, že se dnes delegáti rozhodli pro "snadnou cestu".

Velký potlesk na rozdíl od ní sklidil spolupředseda AfD Jörg Meuthen, který ve svém proslovu ostře zaútočil na kancléřku Angelu Merkelovou i šéfa sociálních demokratů Martina Schulze, kteří podle něj provádějí politiku škodící německému národu.

Meuthen kritizoval především jejich migrační politiku. "Nechceme se stát menšinou ve vlastní zemi, ale už jí částečně jsme," prohlásil politik. Bez rychlé a razantní změny bude podle něj Německo za nemnoho let muslimská země.

Spor uvnitř strany mezi "reálpolitickým" a "fundamentálně-opozičním" tábor označil Meuthen za "klamné vnímání" skutečnosti.

Sjezd AfD se koná v hotelu v centru Kolína, kam se delegátům podařilo dostat jen za masivní policejní ochrany. Zabránit jim v tom se snažily stovky protestujících demonstrantů s transparenty a tlampači, kteří se pokoušeli přístupové cesty k hotelu zablokovat. Na různých protestních akcích se očekávala účast až 50.000 lidí, na udržení klidu nasadila policie přes 4000 příslušníků.

Mluvčí kolínské policie podle Reuters označil situaci v městě za "velmi dynamickou" a v některých částech "dosti agresivní". Policisté podle něj zastavili ke kontrole dokladů kolem stovky demonstrantů.

Policejní prezident Jürgen Mathie už dříve řekl, že se obává příjezdu několika stovek násilníků z levicově extrémního spektra. V průběhu odpoledne policie vyjádřila spokojenost nad dosavadním průběhem demonstrací.

Na hlavní manifestaci vystoupila zemská ministerská předsedkyně Severního Porýní-Vestfálska Hannelore Kraftová. "Tady stojí mnoho upřímných demokratů a říkají na rovinu: Chceme zůstat takovými, jací jsme - různorodou, otevřenou a tolerantní zemí," řekla sociálnědemokratická politička DPA.

Německá zpravodajská televize n-tv ukázala skupinu asi 50 lidí při střetu s policisty na koních a její zpravodaj řekl, že proti některým demonstrantům použili policisté pepřový sprej.

Na svém víkendovém sjezdu v Kolíně mají delegáti AfD především najít člověka do čela kandidátky pro spolkové volby. Petryová totiž v úterý oznámila, že nechce jít do zářijových voleb do Spolkového sněmu jako hlavní kandidátka své strany. Volebním lídrem se podle svého oznámení médiím nechce stát ani Meuthen.

Podpora protiimigrační strany v poslední době spíše klesala a podle posledních průzkumů se pohybuje kolem osmi až deseti procent. Volební preference se této straně snižují s poklesem náporu uprchlíků, ale ve volbách 24. září má velkou šanci dostat se poprvé do Spolkového sněmu.

Na stranickém kongresu budou delegáti schvalovat kromě kandidátek také předvolební program. V jeho návrhu jsou například požadavky na kontroly na hranicích, vyhošťování migrantů a zákaz muslimských šátků. Strana slibuje také mimo jiné zastavit plán na opuštění atomové energie.