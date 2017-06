Praha - Po čtvrtečních vydatných deštích, které zasáhly hlavně Prahu a část středních a západních Čech, se situace na řekách uklidnila. První povodňový stupeň - bdělost - platila dnes ráno už jen na Klabavě v Nové Huti na Rokycansku. Kolem 8:30 se i tam vrátila řeka k běžnému průtoku, vyplývá z aktuálních informací hydrologů. Nejvíc napršelo v pražském Radotíně. Provoz vlaků na trati Praha-Beroun bude zcela obnoven dnes kolem 18:00.

Dnes v 07:00 vypršela výstraha Českého meteorologického ústavu na povodňovou pohotovost, která platila v Praze, okresech Beroun a Praha-západ ve Středočeském kraji a Plzeň-jih a Rokycany v Plzeňském kraji. Meteorologové v nejbližších dnech už nečekají žádné extrémní srážky, silné bouřky ani jiné mimořádné výkyvy počasí. Začátek letních prázdnin bude provázet chladnější počasí s teplotami kolem 20 stupňů a občasnými přeháňkami.

Ve čtvrtek se přes západní polovinu Čech přehnal vytrvalý a vydatný déšť, který komplikoval dopravu, zaplavil sklepy a komunikace, zvednul hladiny některých řek. Podle údajů na webu ČHMÚ pršelo nejvíc v Radotíně, kde spadlo více než 100 milimetrů srážek, což znamená 100 litrů vody na metr čtvereční. Tak vydatně v hlavním městě pršelo podle odborníků naposledy před povodněmi v roce 2013. Přes 80 milimetrů srážek naměřili ve Stodůlkách, hodně pršelo také v Nezvěsticích na Plzeňsku či Strašicích na Rokycansku.

Daleko více technických zásahů museli v postižených oblastech řešit hasiči. Například jen v Praze vyjížděli ve čtvrtek v souvislosti s deštěm k 77 případům, z toho 54krát čerpali vodu a třináctkrát odstraňovali popadané stromy, informoval mluvčí hasičů v metropoli Martin Kavka. Nejvíc práce měli právě v Radotíně, kde přetékala hráz rybníka.

Na druhý povodňový stupeň vystoupala říčka Kocába ve Štěchovicích a první stupeň bdělosti platil na dalších místech. Odpoledne pak postupně přestalo pršet a během noci se většina rozvodněných toků vrátila zpátky k běžnému průtoku.

Provoz na trati z Prahy do Berouna bude zcela obnoven dnes večer

Provoz vlaků na trati Praha-Beroun bude zcela obnoven dnes kolem 18:00, řekl ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš. Provoz vlaků v úseku Praha-Radotín-Dobřichovice je omezený od čtvrtečních zhruba 7:00 kvůli sesuvu svahu na koleje, který způsobil vydatný déšť, původně měly vlaky jezdit normálně už od dnešního poledne.

Do čtvrtečních 8:30 byl provoz vlaků na trati zastaven úplně, v 8:30 byla zprůjezdněna jedna ze dvou kolejí. Vlaky ve čtvrtek nabíraly zpoždění až několik desítek minut, některé rychlíky jezdily odklonem přes Rudnou u Prahy, řada regionálních spojů byla zcela odřeknuta. Až do večerních hodin jezdily z Radotína do Dobřichovic také náhradní autobusy, které posilovaly omezené vlakové spoje.

Podle mluvčí Českých drah Moniky Bezuchové budou dnes náhradní autobusy jezdit jen v ranní a odpolední špičce. "Během dne budou i zrušeny odklony dálkových vlaků," řekla Bezuchová. Provoz regionálních vlaků bude podle ní během dne omezený.

Ačkoliv SŽDC podle Illiaše počítá s uvolněním trati dnes večer, dráhy mají takzvanou mimořádnost provozu naplánovanou až do konce týdne. "Mělo by se podařit trať otevřít dnes večer, ale pro jistotu máme plán až do neděle," uvedla Bezuchová.

Problémy na trati způsobily čtvrteční vydatné deště, způsobovaly problémy po celém kraji. Nejhorší situace byla podle hasičů právě v Černošicích, kde mimo jiné museli evakuovat děti ze základní školy, existovalo totiž podezření, že voda narušila základy budovy.