Praha - Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím má za sebou hektický měsíc, během kterého byl terčem ostré kritiky ze strany vedení Fotbalové asociace v čele s jejím místopředsedou Romanem Berbrem a také řešil to, zda bude u týmu vůbec pokračovat. Nyní už je ale podle něj situace v normálu a kouč se plně soustředí na blížící se přípravné zápasy s Islandem a Katarem.

"Je pravda, že měsíc to byl hektický, ale časem se vše zklidnilo a věci jsme si vyjasnili," řekl Jarolím na dnešní tiskové konferenci. Odmítl, že by musel nominaci tvořit právě s Berbrem. "Nominaci jsme dělali jako obyčejně s celým realizačním týmem," dodal.

Po neúspěšné kvalifikaci o mistrovství světa se nyní bude soustředit zejména na to, aby stabilizoval kádr a vytvořil osu týmu. "Základ by měl být ve stabilizaci užšího kádru, ale uzavřená společnost to není. Když si o to někdo řekne svými výkony, tak má dveře otevřené," řekl.

Aktuálně mu situaci komplikuje skutečnost, že mu hned čtyři z hráčů, na kterých chce stavět, z nominace vypadli. Pavel Kadeřábek, Theodor Gebre Selassie, Patrik Schick a Vladimír Darida. "Normálně by v nominaci byli, ale kvůli zranění či rodinným důvodům vypadli. Proto jsme dali prostor dalším hráčům," vysvětlil, proč se do národního týmu vracejí Matěj Vydra, Radim Řezník, Ondřej Čelůstka či proč poprvé dostal šanci Robert Hrubý z Ostravy.

"Rozhodujeme se na základě toho, co vidíme. Rozhodli jsme se pro Roberta, protože typologicky hraje na pozici, kde nám vypadl Darida. Líbí se mi, jak pracuje ve středu hřiště a dostává se do zakončení. To je pro hráče na této pozici důležité," dodal Jarolím.

Mrzí ho zejména absence Schicka, kterému se kvůli zdravotním potížím opakovaně nedaří zapracovat do týmu. Nyní útočník AS Řím opět vypadl kvůli svalovému zranění. "Příští týden by měl jet za specialistou do Německa, údajně se něco při předchozích vyšetřeních přehlédlo, a když chtěl opět naplno trénovat, tak se mu to na jednom z tréninků zhoršilo. Věřím, že se dá co nejdříve dohromady, aby mohl být na jaře nominovaný," přál si Jarolím.

Chystá se ještě tři hráče povolat a připustil, že by mezi nimi mohl být další nováček. Velkou šanci má stoper Stefan Simič, kterého delší dobu pozoruje. "O Simičovi jsme mluvili už po mistrovství Evropy jednadvacítek, ale procházel obdobím, kde pořádně nikde nehrál, tak jsme mu dali čas. Teď se dostal do sestavy Crotone. Víme o něm," řekl reprezentační kouč.

"Posíláme asistenta Miroslava Koubka na sobotní zápas Boloni s Crotone, aby se na Simiče podíval. Má velkou šanci být donominován. Povolávat totiž budeme stopera a on je mezi náhradníky (spolu s Ondřejem Kúdelou a Michaelem Lüftnerem)," řekl manažer reprezentace Jaromír Šeterle.

Jarolím připustil, že například s bývalým kapitánem Tomášem Sivokem do budoucna již příliš nepočítá, jelikož chce stavět na mladších hráčích s větší budoucností. Na druhou stranu ale nevyloučil možnost, že by služeb zkušených hráčů včetně například Tomáše Rosického využil za rok v Lize národů, pokud k tomu bude možnost.

"Jaro bude o přípravných zápasech a další soutěžní etapa začíná příští rok na podzim, kdy začne Liga národů. Když by pak byl někdo ze starších hráčů v top formě a cítili bychom, že by nám to pomohlo, tak proč je nenominovat," prohlásil jednašedesátiletý kouč. "Co se týká Tomáše Rosického, musel by chtít i on. Když bude zdravý, tak má schopnosti na to, aby v reprezentaci byl, když bude sám chtít," dodal.