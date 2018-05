Beroun - Situace na vodních tocích v okolí Brd se po čtvrtečních bouřkách s přívalovými dešti dnes dopoledne uklidnila, na několika místech Středočeského a Plzeňského kraje ještě platí první povodňový stupeň. Ráno se ale zvedla hladiny říčky Smutná na Táborsku, kde byl vyhlášen druhý povodňový stupeň. Na jihu Čech se mohou řeky rozvodnit ještě po dalších silných bouřkách, které se čekají dnes odpoledne a večer. Problémy v dopravě způsobily prudké deště také na Chebsku či Domažlicku.

V nejpostiženějších obcích - Zaječově na Berounsku a Obecnici a Trhových Dušníkách na Příbramsku - dnes uklízeli a sčítali napáchané škody, které dosáhnou desítek milionů korun.

V Zaječově byli večer obyvatelé bydlící u Jalového potoka připraveni na evakuaci, ale nakonec nebyla nutná. V obci byly rozvodněné dva potoky. Voda v obci zničila chodníky a dešťovou kanalizaci, škody dosáhnou až několika milionů korun. Blesková povodeň v Obecnici způsobila podle prvotních odhadů škody asi za deset milionů korun. Voda podemlela dva mosty, jeden obecní a jeden krajský. Obecní most bude muset být zdemolován. V obci je také problém s pitnou vodou, lidé pro ni musí chodit k cisternám.

V Berouně dosáhla Litavka druhého stupně povodňové aktivity ve 2:10, povodňová komise města proto vyhlásila stav pohotovosti. Během noci byla řeka nejvýše na 226 centimetrech, průtok byl 127 krychlových za vteřinu. K ránu začala Litavka ve městě klesat, v 9:30 klesla pod dva metry a dopoledne tam platil první povodňový stupeň.

Jihočeská Smutná dosáhla dnes dopoledne v Ratajích na Táborsku druhého povodňového stupně. Výška hladiny tam po čtvrteční bouřce za posledních 30 hodin stoupla o více než 150 centimetrů. Jihočeským krajem se přehnalo pásmo bouřek a silných srážek. Hasiči kvůli tomu v regionu vyjížděli přibližně k 50 událostem. Šlo převážně o čerpání vody nebo odstraňování popadaných stromů. "Nejvíce událostí bylo na Českobudějovicku, kde jsme jich evidovali přibližně tři desítky," řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Po silných bouřkách byly v Karlovarském kraji uzavřeny některé zaplavené silnice na Chebsku. Voda už na některých místech opadala, silničáři ale odklízeli nánosy bahna. Dodávky elektřiny se podařilo na většině míst obnovit, bez proudu byla podle hasičů dosud některá místa na Chebsku.

Kvůli silnému dešti v Plzeňském kraji stále nejezdí vlaky mezi Stodem a Holýšovem na Domažlicku na trati do Německa. Ve čtvrtek se tam doprava zastavila kvůli podmáčeným kolejím, provoz by měl být obnoven dnes, řekla ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová. Náhradní dopravu zajišťují autobusy. Po vydatných srážkách jsou v kraji na třech místech první povodňové stupně na Rokycansku na řece Klabavě a na Holoubkovském potoce. Oba vodní toky reagují na množství vody, které spadlo v Brdech.

Na Šumavě a v jižních Čechách se odpoledne a večer mohou ojediněle objevit další silné bouřky s kroupami a přívalovým deštěm, při kterých může spadnout až 30 milimetrů srážek. Vzhledem k předchozímu dešti se mohou rozvodnit menší toky, varovali meteorologové. Výstraha před nízkým nebezpečím bouřek platí od dnešního poledne do 21:00 pro Plzeňský a Jihočeský kraj a jihozápad Středočeského kraje. Později večer budou bouřky ustávat. Přívalový déšť může ve zmíněných regionech ojediněle zatopit níže položená místa nebo sklepy.

Povodeň v Obecnici zničila most, obec je bez vody

Povodeň v Obecnici na Příbramsku způsobila podle prvotních odhadů škody zhruba za deset milionů korun. Voda podemlela dva mosty, jeden obecní a jeden krajský. Obecní most bude muset být zdemolován, řekl ČTK starosta Obecnice Josef Karas. V obci je také problém s vodou, lidé pro ni musí chodit k cisternám.

"Škody jsou velké, vzalo to některé cesty, podemlelo to dva mosty. Ten obecní bude muset kompletně pryč, krajská správa a údržba silnic posuzuje stav druhého mostu, ten ale snad bude dobrý," řekl Karas. Povodeň podle něj přerušila přivaděč vody do vodojemu, obec má proto problém s vodou. "Do studny se nám dostala povrchová voda, takže jsme museli zastavit dodávku obecní pitné vody a museli jsme přivézt cisterny," řekl starosta.

Obec se snaží provizorně zprovoznit zničené komunikace, naváží proto kámen a štěrk, aby mohla auta obcí projíždět. V jedné části byly poškozené také břehy Obecnického potoka.

Obecnický potok podle Karase rozvodnilo upouštění vodní nádrže Octárna, která je zdrojem pitné vody pro Příbram. "Tím se ta situace ještě zhoršila, ale upouštět to museli, protože by to začalo přetékat, to jinak nešlo," řekl starosta.

Škody Karas prvotně odhadl asi na deset milionů, upozornil ale, že se jejich výše zřejmě změní. "Most bude stát minimálně 1,5 milionu, potom nějaké úpravy břehů potoka, musí se opravit cesty v délce asi 200 až 300 metrů," řekl.

V nedalekém Zaječově na Berounsku voda zničila chodníky a dešťovou kanalizaci. Škody v této obci se budou zřejmě pohybovat v milionech korun.