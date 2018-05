Paříž/Brusel - Situace na Blízkém východě je výbušná a blíží se válce. Řekl to dnes francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian v reakci na pondělní události na hranici mezi Izraelem a palestinským Pásmem Gazy. Reagovala na ně také Belgie, jejíž ministerstvo zahraničí si kvůli výrokům o obětech násilí povolalo izraelskou velvyslankyni. Nejostřeji zareagovaly Turecko a Jihoafrická republika. Oba státy násilí izraelských složek odsoudily a stáhly své velvyslance z Izraele.

Při izraelském zásahu proti pondělní demonstraci přišlo o život nejméně 58 lidí, dnes na hranici zemřel další člověk. Le Drian situaci popsal jako "výbušnou". "Situace na Blízkém východě je výbušná, násilí nahradilo dialog, blíží se to válce. Podporujeme právo Izraele na bezpečí, ale izraelské bezpečnostní potřeby neospravedlňují takovou úroveň násilí," řekl ministr.

Demonstrace se konaly v den, kdy USA v Jeruzalémě otevřely své velvyslanectví, přesunuté z Tel Avivu. Le Drian za to Washington kritizoval. "Máme se Spojenými státy neshody," řekl s tím, že Francie nesouhlasí ani s americkou metodou, protože USA jednají jednostranně.

Belgie se řadí k zemím, které požadují mezinárodní vyšetření pondělních událostí pod dohledem OSN. Izraelská velvyslankyně v Bruselu Simona Frankelová prohlásila o obětech z Gazy, že jsou to všichni teroristé, na což belgické ministerstvo zahraničí reagovalo jejím předvoláním.

Belgický premiér Charles Michel chce, aby se události vyšetřily na mezinárodní úrovni a pod dohledem OSN. Podle něj jsou násilnosti spáchané v pondělí v Pásmu Gazy nepřijatelné.

JAR a Turecko stáhly své velvyslance z Izraele

Na pondělní krvavé střety Palestinců a izraelských bezpečnostních složek v Gaze nejostřeji zareagovaly Turecko a Jihoafrická republika. Oba státy násilí izraelských složek odsoudily a stáhly své velvyslance z Izraele, informoval francouzský list Le Monde. Při pondělních demonstracích v Pásmu Gazy si izraelská střelba vyžádala životy téměř šedesáti Palestinců. Protest se konal ve stejný den, kdy bylo v Jeruzalémě navzdory nesouhlasu Palestiny slavnostně otevřeno americké velvyslanectví.

"Oběti se účastnily klidné demonstrace proti provokativnímu otevření americké ambasády v Jeruzalémě," uvedla jihoafrická vláda. Zároveň postoj izraelských ozbrojených složek označila za násilnou agresi.

Turecké ministerstvo zahraničí si dnes povolalo izraelského velvyslance v Ankaře a vyzvalo ho, aby se na "určitý čas" vrátil do Izraele. Ankara si také přeje, aby se sešly účastnické státy Organizace islámské spolupráce (OIC).

Turecko v reakci na incident povolalo ke konzultacím také svého velvyslance v USA. Prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil Izrael ze "státního terorismu". "To, co Izrael udělal, je genocida. Odsuzuji tuto humanitární tragédii," řekl Erdogan. Turecké ministerstvo zahraničí zároveň uvedlo, že rozhodnutí Washingtonu přesunout americkou ambasádu do Jeruzaléma povzbudilo izraelské bezpečnostní složky k masakrování Palestinců.

V Turecku byl vyhlášen třídenní státní smutek za Palestince zabité při protestu a vlajky byly spuštěny na půl žerdi. Vládní mluvčí Bekir Bozdag obvinil Izrael z masakru a řekl, že "Spojené státy mají teď na rukou palestinskou krev".

Saúdská Arábie dnes přesun americké ambasády do Jeruzaléma odsoudila a prohlásila, že Spojené státy podnikají kroky, které jsou v rozporu s právy palestinských obyvatel Jeruzaléma.

Liga arabských států (LAS) požádala prokuraturu Mezinárodního trestního soudu (ICC), aby bylo urychleně zahájeno vyšetření "zločinů spáchaných izraelskou okupací" proti Palestincům. "Izrael je utlačovatel a vrah a jeho politici a vojáci musejí být předvedeni před ICC," sdělil šéf komise pro lidská práva v LAS Amdžad Šamút.

Írán je toho názoru, že by izraelští politici měli být souzeni za válečné zločiny. "Vraždění dětí, žen a bezbranných Palestinců se stalo za 70 let okupace (palestinských území) hlavní strategií Izraele," sdělil mluvčí íránského ministerstva zahraničí Bahrám Kásemí. Podle něj musí svět rychle reagovat a postavit izraelské politiky za válečné zločiny před mezinárodní soud.

Pondělí bylo dnem s největším počtem obětí od války mezi radikálním palestinským hnutím Hamás a židovským státem v roce 2014. Palestinci v Gaze manifestují od konce března za ukončení blokády enklávy a za možnost vrátit se na území, která byla dříve domovem jejich předků, ale která se teď nacházejí v Izraeli. Protesty se dosud většinou konaly v pátek. Ty pondělní byly uspořádány mimo jiné v souvislosti s otevřením amerického velvyslanectví v Jeruzalémě. Někteří palestinští demonstranti házeli kameny a zapalovali pneumatiky.

Izraelští vojáci stříleli na Palestince, kteří se příliš blízko přiblížili k hraničnímu plotu. Izraelská letadla před protesty rozhazovala letáky, které Palestince varovaly, aby se k hranici nepřibližovali.

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael obsadil v roce 1967 a později anektoval. Izraelská vláda Jeruzalém považuje za nedělitelné hlavního město židovského státu.