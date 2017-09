New York - Indický strunný hudební nástroj sitár, který vlastnil a používal kytarista britské skupiny Beatles George Harrison, se na dražbě ve Spojených státech prodal za 62.500 dolarů (asi 1,38 milionu korun). Jméno úspěšného dražitele aukční síň nezveřejnila, informoval zpravodajský server BBC.

Harrison si nástroj koupil v londýnském obchodě na Oxford Street v roce 1965, kde ho objevil při natáčení filmu Help. Později téhož roku ho použil během nahrávky písně Beatles Norwegian Wood. Sitár, který vyrobila renomovaná dílna v Kalkatě, nakonec Harrison daroval příteli své první manželky Patty Boydové.

Harrison později vzpomínal, že v době, kdy skupina nahrávala píseň Norwegian Wood, ani nevěděl, jak se sitárem zacházet. Hledali ale nějaký neobvyklý zvuk, který by píseň Johna Lennona ozvláštnil.

"Zvednul jsem sitár, který tam ležel, a já ani nevěděl, co s ním," popisuje Harrison v dokumentech The Beatles Anthology. "Bylo to naprosto spontánní. Našel jsem tóny a zahrál je. Hodily se tam a fungovalo to."

Následující rok Harrison daroval sitár Georgi Drummondovi, příteli Boydové, během líbánek na Barbadosu. A v roce 1967 odjel do Indie, aby se naučil hrát na sitár u renomovaného mistra Raviho Šankara.

Šankar v rozhovoru s BBC v roce 200 vzpomínal, jak poprvé slyšel Norwegian Wood - a zvuk sitáru ho rozhodně nenadchl. "Nemohl jsem tomu uvěřit. Znělo to hrozně divně. Představte si indického vesničana, jak zkouší hrát na housle, přestože neví, jak by měly znít," dodal.