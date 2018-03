Stockholm - Celosvětový objem prodeje zbraní v letech 2013 až 2017 vzrostl ve srovnání s předchozími pěti lety o deset procent. Největším vývozcem zbraní jsou Spojené státy, za nimi následují Rusko, Francie, Německo a Čína. Těchto pět zemí se na celosvětovém vývozu zbraní v posledních pěti letech podílelo 74 procenty. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI).

Vývoz z USA se za pět let zvýšil o 25 procent. Na celkovém prodeji zbraní měly Spojené státy podíl 34 procent. Naopak vývoz z Ruska se snížil o 7,1 procenta a na celkovém prodeji se Rusko podílelo 22 procenty. USA tak výrazně zvýšily svůj náskok. Vývoz z USA byl o 58 procent vyšší než vývoz z Ruska.

Zvýšil se také vývoz zbraní z Francie, naopak vývoz z Německa klesl. Vývoz z Číny stoupl o 38 procent a hlavním kupcem čínských zbraní byl Pákistán.

Za posledních pět let se zvýšil vývoz zbraní na Blízký východ a do Asie a Oceánie. Mezi nejaktivnější kupce zbraní patří Indie, Saúdská Arábie, Egypt a Spojené arabské emiráty. Naopak vývoz zbraní klesl do Afriky, na americký kontinent a do Evropy.

Většina zemí na Blízkém východě byla v období let 2013 až 2017 přímo zapojena do násilného konfliktu. Dovoz zbraní do regionu tak ve sledovaném období stoupl ve srovnání s lety 2008 až 2012 až o 103 procent a na celosvětovém dovozu zbraní se region podílel 32 procenty.

Blízký východ měl na celkovém vývozu zbraní z USA podíl 49 procent, z toho největším zákazníkem byla Saúdská Arábie. Dovoz zbraní do Saúdské Arábie se za posledních pět let zvýšil o 225 procent a země se stala druhým největším dovozcem zbraní na světě.

"Rozsáhlý násilný konflikt na Blízkém východě a obavy o lidská práva vyvolaly politickou debatu v západní Evropě a severní Americe o omezení prodeje zbraní," uvedl výzkumník SIPRI Pieter Wezeman. "USA a Evropa však stále zůstávají hlavními vývozci zbraní do regionu a dodaly více než 98 procent zbraní dovezených do Saúdské Arábie."

Největším dovozcem zbraní byla v posledních pěti letech Indie, která se na celkovém obchodu podílela 12 procenty. Její dovoz stoupl o 24 procent. Hlavním dodavatelem zbraní do Indie bylo Rusko s podílem 62 procent. Dovoz z USA však stoupl až o 557 procent.