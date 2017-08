New Haven (USA) - Tenistka Kateřina Siniaková nedotáhla v New Havenu slibně rozehraný zápas prvního kola proti osmé nasazené Pcheng Šuaj. Jednadvacetiletá česká hráčka o deset let starší Číňance podlehla 6:1, 3:6, 6:7 a stejně jako minulý týden v Cincinnati se s turnajem rozloučila bez vítězství.

Siniaková do utkání vlétla a za půl hodinu získala první set, pak se už začala více prosazovat favorizovaná Číňanka. Pětadvacátá hráčka světového žebříčku srovnala a navrch měla i zásluhou tvrdého podání také v tie-breaku rozhodující sady, který ovládla 7:3.

Výsledky tenisového turnaje žen v New Havenu

(tvrdý povrch, dotace 776.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Pcheng Šuaj (8-Čína) - Siniaková (ČR) 1:6, 6:3, 7:6 (7:3), Bogdanová (Rum.) - Vesninová (5-Rus.) 7:5, 7:5, Cornetová (Fr.) - Putincevová (Kaz.) 6:0, 6:0.