Miami - České tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková jsou nečekanými finalistkami čtyřhry na elitním turnaji v Miami a úspěšné tažení mohou dnes vyšperkovat prvním společným titulem. Ve finále se utkají s australsko-americkou dvojicí Ashleigh Bartyová, CoCo Vandewegheová.

Siniaková s Krejčíkovou se do finále dostaly letos podruhé, v lednu hrály o titul v čínském Šen-čenu. Pro obě by triumf na velkém turnaji v Miami byl nejcennější deblovou trofejí kariéry, tak jako se to před dvěma týdny v Indian Wells povedlo Barboře Strýcové.

O titul v mužské dvouhře se před nimi utkají domácí John Isner a Němec Alexander Zverev.