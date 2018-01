Praha - Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková prohrála ve finále turnaje v Šen-čenu s tenisovou jedničkou Rumunkou Simonou Halepovou. Barbora Strýcová ve čtvrtfinále v Aucklandu podlehla Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Ukrajinka Elina Svitolinová získala titul v Brisbane, Francouz Gilles Simon vyhrál turnaj v Puné a jeho krajan Gaël Monfils ovládl podnik v Dauhá. Švýcaři Roger Federer a Belinda Bencicová triumfovali na Hopmanově poháru.

Siniaková prohrála v Šen-čenu s Halepovou obě finále

Siniaková prohrála v čínském Šen-čenu s Halepovou 1:6, 6:2, 0:6 za hodinu a dvanáct minut. Duel se kvůli dešti uskutečnil v hale. Trofeje se pak Siniaková nedočkala ani ve čtyřhře, kde po boku Barbory Krejčíkové podlehla opět Halepové a její rumunské spoluhráčce Irině-Camelii Beguové.

Finále dvouhry mělo původně začít v 7:00 SEČ, ale kvůli počasí se odkládalo a nakonec se po více než čtyřech hodinách hrálo v hale.

"Tím, že se hrálo v hale, tak se podmínky trošku změnily. I když jsem se v hale rozehrávala, tak to bylo těžké," řekla Siniaková. Finálovou soupeřku označila za skvělou obranářku. "Hodně toho vyběhá a pak najednou zaútočí. Snažila jsem se hrát svoji hru, ale bohužel bylo víc chyb než obvykle, proto to nedopadlo," litovala.

V prvním setu Siniaková vyrovnala na 1:1, ale pak prohrála pět her za sebou. Ve druhé sadě šla naopak první do brejku, o který vzápětí přišla, ale od stavu 3:2 získala další tři gamy. Rozhodujícímu dějství vládla Halepová, která české tenistce povolila jen šest fiftýnů a nadělila jí "kanára". Rumunka se stala první jedničkou žebříčku, která vyhrála turnaj, od triumfu Sereny Williamsové ve Wimbledonu 2016.

"Od té doby, co jsem jedničkou, tak se všechno změnilo. Přijdu do restaurace a majitelé za mě platí účty," smála se Halepová v týdnu. Výsledkem v Šen-čenu má post jedničky jistý do Australian Open.

Siniaková i přes prohru ve finále začala sezonu výtečně. Jelikož ale neobhájila titul, přijde o body a v žebříčku klesne na konec šedesátky. Z Šen-čen si odveze především skvělý pocit z výhry nad věhlasnou Ruskou Marií Šarapovovou. Bývalou světovou jedničku vyřadila ve třech setech v semifinále.

"Je to můj idol z mládí. Přála jsem si s ní vůbec zahrát, a když jsem s ní stála na kurtu a ještě bojovala a vyhrála, tak ten pocit byl úžasný. Emoce po posledním vyhraném míči byly vidět. Pro mě to znamená hrozně moc, ale doufám, že to není konec, že to je jenom začátek," přála si Siniaková.

Nyní se přesune na turnaj v Hobartu, kde je osmou nasazenou hráčkou a v prvním kole ji čeká Američanka Alison Riskeová. "Pak už zamířím do Melbourne," poukázala na blížící se grandslamové Australian Open.

Strýcová začala proti Sie Šu-wej kanárem, nakonec ale prohrála

Třetí nasazená Strýcová podlehla Sie Šu-wej 6:0, 2:6, 2:6. Na čtvrtfinálové zápasy čekaly tenistky na Novém Zélandu tři dny, ve čtvrtek ani v pátek je na dvorec nepustil vytrvalý déšť.

Strýcová získala úvodní sadu zcela hladce za 22 minut, pak se ale na servisu zhoršila a jednatřicetiletá soupeřka, 103. hráčka světového žebříčku, zápas otočila. Ve vzájemné bilanci tak Sie Šu-wej vyrovnala na 3:3.

Tenistky v Aucklandu následně odehrály i semifinále, v němž Sie Šu-wej hladce podlehla turnajové dvojce Julii Görgesové z Německa. Ta se v neděli utká o titul s nejvýše nasazenou Dánkou Caroline Wozniackou.

Svitolinová má po jednoznačném finále v Brisbane desátý titul

Svitolinová získala na okruhu WTA jubilejní desátý titul. Šestá hráčka světového žebříčku porazila ve finále turnaje v Brisbane běloruskou kvalifikantku Aliaksandru Sasnovičovou jednoznačně 6:2, 6:1. Hned na úvod sezony tak navázala na vydařený minulý rok, během nějž triumfovala pětkrát.

Třiadvacetiletá Svitolinová v pátečním semifinále vyřadila obhájkyni titulu Karolínu Plíškovou a v celém turnaji ztratila jen jeden set. Neohrozila ji ani 88. hráčka žebříčku Sasnovičová, která na okruhu hrála druhé finále, ale stejně jako před třemi lety v Soulu neuspěla.

Svitolinová měla od začátku převahu a rychle vedla 3:0. Od stavu 4:2 pak získala sedm gamů za sebou. Pomohla jí i řada nevynucených chyb běloruské protivnice, která si v listopadu zahrála finále Fed Cupu.

O titul z mužské dvouhry se v neděli utkají domácí Nick Kyrgios a Američan Ryan Harrison. Kyrgios v semifinále vyřadil bulharského obhájce titulu Grigora Dimitrova a Harrison zastavil osmnáctiletého Australana Alexe De Minaura, kterého přitom dělily od dalšího postupu jen dva míče.

Simon porazil v Puné tři nejvýše nasazené hráče a má titul

Simon, 89. hráč světového žebříčku, porazil ve finále v indickém městě Puné druhého nasazeného Jihoafričana Kevina Andersona 7:6, 6:2. V předchozích kolech si poradil i s turnajovou jedničkou Marinem Čiličem a trojkou Robertem Bautistou.

Simon získal na okruhu třináctý titul, na který si ale počkal bezmála tři roky. Třiatřicetiletý Francouz poosmé triumfoval na tvrdém povrchu, pět vítězství má z antuky.

V žebříčku byl Simon nejlépe šestý v roce 2009. S Andersonem se utkal počtvrté a poprvé dokázal čtrnáctého hráče světa porazit.

Monfils se napočtvrté dočkal v Dauhá trofeje

Monfils se dočkal trofeje na turnaji v Dauhá na čtvrtý pokus. Předchozí tři finále v katarské metropoli prohrál, ale tentokrát si poradil s Andrejem Rubljovem z Ruska za hodinu 6:2, 6:3. Titul oslavil Monfils posedmé v kariéře, s výjimkou jediného má všechny z tvrdého povrchu.

Jednatřicetiletý Monfils ušetřil v pátek síly, protože jeho soupeř, nejvýše nasazený Rakušan Dominic Thiem, onemocněl. Bez boje proto prošel do finále a na rozdíl od let 2006, 2012 a 2014 poslední zápas zvládl.

Dvacetiletý Rubljov v semifinále odvrátil ve třetím setu mečbol Guidovi Pellovi, ale dnes usiloval o druhou trofej v životě marně.

Federer a Bencicová získali pro Švýcarsko Hopmanův pohár

Federer a Bencicová získali pro Švýcarsko potřetí v historii Hopmanův pohár. Německou dvojici Alexander Zverev, Angelique Kerberová ve finále porazili 2:1 na zápasy. Federer v Perthu udržel ve dvouhře neporazitelnost a o výhře pak spolu s partnerkou rozhodli ve smíšené čtyřhře.

Šestatřicetiletý Federer, jenž bez zaváhání zvládl všechny tři duely v základní skupině, ztratil se Zverevem úvodní set ve zkrácené hře. Pak už s ním ale o šestnáct let mladší soupeř nedokázal držet krok a držitel 19 grandslamových titulů zvítězil 6:7, 6:0, 6:2.

Vyrovnání Německu zajistila bývalá světová jednička Kerberová, která vyhrála 6:4, 6:1 a uštědřila Bencicové první prohru na turnaji. V mixu ale švýcarské duo, které do finále postoupilo s bilancí 9:0, potvrdilo svou suverenitu a vyhrálo 4:3, 4:2.

Švýcarsko vyhrálo neoficiální mistrovství světa smíšených dvojic už v letech 1992 a 2001. Před sedmnácti lety se do listiny vítězů zapsal poprvé i Federer, který tehdy získal trofej s Martinou Hingisovou. Německo si musí na třetí úspěch počkat, slavilo v letech 1993 a 1995.

