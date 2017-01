Šen-čen (Čína) - Tenistka Kateřina Siniaková vyřadila ve druhém kole turnaje v Šen-čenu světovou čtyřku a nasazenou dvojku Simonu Halepovou z Rumunska po setech 6:3, 4:6 a 7:5. Pro dvacetiletou českou hráčku to bylo první vítězství nad soupeřkou z elitní světové desítky. Do 3. kola postoupila i Kristýna Plíšková. Barbora Strýcová vyřadila na turnaji v Aucklandu krajanku Lucií Šafářovou. Radek Štěpánek se probojoval do čtvrtfinále podniku v Dauhá.

Kristýna Plíšková uspěla po hladké výhře 6:1, 6:2 nad Čchang Kchaj-čchen z Tchaj-wanu, nyní ji čeká třetí nasazená Britka Johanna Kontaová.

Na hráčku z Top 10 narazila Siniaková počtvrté v kariéře, předtím podlehla Polce Agnieszce Radwaňské a dvakrát Němce Angelique Kerberové.

V utkání s Halepovou vedla ve třetím setu 4:2. O náskok sice přišla, ale znovu šla do brejku na 6:5 a zápas pak dokončila. Celkem zahrála 32 vítězných míčů a po dvou hodinách a čtyřech minutách proměnila druhý mečbol.

"Snažila jsem se soustředit na každý míč. Bylo to těžké, když jsem přišla o vedení, ale zvládla jsem to a jsem šťastná," řekla Siniaková na dvorci.

Ve čtvrtfinále bude 52. hráčka světa favoritkou, neboť narazí na Srbku Ninu Stojanovičovou, která v Šen-čenu začala v kvalifikaci. "Loni jsem tady došla do čtvrtfinále a doufám, že to letos vylepším," řekla Siniaková.

Šedesátá hráčka světa Plíšková neměla s tchajwanskou kvalifikantkou, která je v žebříčku o 70 míst níž, větší potíže. Zápas proti Čchang Kchaj-čchen zahájila čtyřmi vyhranými gamy za sebou a první sadu získala za pouhých 17 minut. Soupeřku v obou setech třikrát připravila o servis, sama ztratila podání jen jednou.

Proti světové desítce Kontaové nastoupila čtyřiadvacetiletá Plíšková dosud dvakrát a oba zápasy v roce 2014 vyhrála.

Strýcová v Aucklandu vyřadila i Šafářovou a je ve čtvrtfinále

Barbora Strýcová porazila na turnaji v Aucklandu po Barboře Štefkové další krajanku. Nad Lucií Šafářovou, s níž loni v Riu získala olympijský bronz ve čtyřhře, zvítězila v utkání druhého kola 7:5, 3:6, 7:6 a postoupila do čtvrtfinále. Příští soupeřkou čtvrté nasazené hráčky bude Američanka Lauren Davisová.

S turnajem se nečekaně rozloučily americké sestry Williamsovy, které byly v Aucklandu nejvýše nasazenými hráčkami. Světová dvojka Serena Williamsová prohrála v druhém kole s krajankou Madison Brengleovou 4:6, 7:6, 4:6, Venus Williamsová dnes nejprve zvládla odložený zápas 1. kola, ale se zraněným ramenem pak už proti Japonce Naomi Ósakaové nenastoupila.

Serena Williamsová udělala v silném větru 88 nevynucených chyb. "Hrála jsem... marně hledám slovo, které by nebylo sprosté," ulevila si vítězka 22 grandslamů, která zakončila zápas dvojchybou. "Při tolika chybách opravdu nemůžete očekávat, že vyhrajete," dodala Williamsová.

Brengleová, 72. v žebříčku WTA, proti ní v předchozím vzájemném utkání uhrála jediný game. "Dneska to bylo o dost lepší, ale upřímně řečeno, ani nevím, jak jsem dokázala zvítězit. Ale právě o tomhle člověk sní, když má nastoupit proti nejlepší hráčce na světě," řekla šestadvacetiletá tenistka.

Strýcová a Šafářová se utkaly počtvrté a vítězka po bezmála tříhodinovém boji vyrovnala ve vzájemné bilanci na 2:2. V rozhodujícím setu dokázala Šafářová dvakrát získat zpět ztracené podání, ale dvacátá hráčka světa Strýcová jí pak v tie-breaku čtyřmi body v řadě utekla na 5:2 a proměnila druhý mečbol.

S Davisovou se hrdinka loňského fedcupového finále ve Francii Strýcová ještě neutkala. Bude ale favoritkou, neboť v žebříčku je o 41 míst výš než třiadvacetiletá americká tenistka.

Štěpánek je na turnaji v Dauhá ve čtvrtfinále

Radek Štěpánek postoupil na turnaji v Dauhá do čtvrtfinále. Osmatřicetiletý český tenista porazil v duelu hráčů z druhé světové stovky Belgičana Arthura de Greefa 6:3, 6:2 a v dalším kole si může zahrát s obhájcem titulu Novakem Djokovičem.

Srbskou světovou dvojku dnes utkání druhého kola teprve čeká, stejně jako další české tenisty Tomáše Berdycha a Jiřího Veselého, kteří nastoupí proti sobě.

Loni byl Štěpánek ve čtvrtfinále jen jednou, mezi nejlepší osmičku se dostal v červnu ve Stuttgartu. V nové sezoně se mu to povedlo hned na prvním turnaji a na okruhu ATP se stal nejstarším čtvrtfinalistou od roku 1995, kdy to v Halle dokázal dvaačtyřicetiletý Jimmy Connors.

Veterán Štěpánek, který loňskou sezonu ukončil předčasně v říjnu kvůli zdravotním problémům, se do hlavní soutěže v katarské metropoli probil z kvalifikace. V prvním kole pak vyřadil osmého nasazeného Marcose Baghdatise z Kypru a o 14 let mladšího De Greefa zdolal za hodinu a 20 minut.

První sadu rozhodl dvojnásobný daviscupový vítěz brejkem na 4:2. V druhém setu sice Štěpánek přišel o podání a prohrával 1:2, pak už ale neztratil ani jedinou hru.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Dauhá

(tvrdý povrch, dotace 1,334.270 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Štěpánek (ČR) - De Greef (Belg.) 6:3, 6:2, Verdasco (Šp.) - Goffin (4-Belg.) 6:1, 7:6 (8:6), Almagro (Šp.) - Kohlschreiber (7-Něm.) 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Turnaj mužů a žen v Brisbane

(tvrdý povrch, dotace 495.630 dolarů / 1 milion dolarů):

Muži - dvouhra - 2. kolo: Nišikori (3-Jap.) - Donaldson (USA) 4:6, 6:4, 6:3, Edmund (Brit.) - Pouille (6-Fr.) 6:3, 3:1 skreč, Thompson (Austr.) - Ferrer (8-Šp.) 4:6, 7:5, 7:5, Wawrinka (2-Švýc.) - Troicki (Srb.) 7:6 (7:5), 6:4.

Ženy - dvouhra - 2. kolo: Kerberová (1-Něm.) - Bartyová (Austr.) 6:3, 2:6, 6:3, Cibulková (2-SR) - Čang Šuaj (Čína) 2:6, 6:4, 6:4, Kuzněcovová (5-Rus.) - Aiavaová (Austr.) 6:4, 6:3, Vinciová (8-It.) - Doiová (Jap.) 6:4, 6:2.

Turnaj žen v Šen-čenu

(tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Siniaková (ČR) - Halepová (2-Rum.) 6:3, 4:6, 7:5, Kristýna Plíšková (ČR) - Čchang Kchaj-čchen (Tchaj-wan) 6:1, 6:2, Stojanovičová (Srb.) - Džábirová (Tun.) 4:6, 6:3, 6:3, Giorgiová (It.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále: Hlaváčková, Pcheng Šuaj (2-ČR/Čína) - Jankovičová, Siniaková (Srb./ČR) 6:3, 6:3.

Turnaj mužů v Čennaí

(tvrdý povrch, dotace 505.730 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Kovalík (SR) - Čilič (1-Chorv.) 7:6 (7:5), 5:7, 7:5, Ramos (3-Šp.) - Darcis (Belg.) 6:2, 6:0, Medveděv (Rus.) - Lu Yen-hsun (8-Tchaj-wan) 6:4, 6:3.

Turnaj žen v Aucklandu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: V. Williamsová (2-USA) - Lewisová (N. Zél.) 7:6 (7:2), 6:2, Görgesová (Něm.) - Pavljučenkovová (6-Rus.) 6:3, 6:4, Konjuhová (8-Chorv.) - Flipkensová (Belg.) 6:4, 3:6, 6:3, Broadyová (Brit.) - Koviničová (Č. Hora) 7:6 (7:5), 6:3.

2. kolo: Strýcová (4-ČR) - Šafářová (ČR) 7:5, 3:6, 7:6 (7:4), Brengleová (USA) - S. Williamsová (1-USA) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, Ósakaová (Jap.) - V. Williamsová (2-USA) bez boje, Ostapenková (7-Lot.) - Lučičová-Baroniová (Chorv.) 6:2, 7:6 (7:3), Davisová (USA) - Naraová (Jap.) 6:3, 6:3, Görgesová (Něm.) - Broadyová (Brit.) 7:5, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Schuursová, Voráčová (Niz./ČR) - Mariaová, Melicharová (Něm./USA) 4:6, 6:4, 10:7.