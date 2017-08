New Haven (USA) - Tenistky Kateřina Siniaková a Kristýna Plíšková se s generálkou na US Open v New Havenu rozloučily v prvním kole. Siniaková podlehla 6:1, 3:6, 6:7 osmé nasazené Číňance Pcheng Šuaj, sestra světové jedničky Karolíny Plíškové prohrála 5:7, 6:4, 5:7 s Dariou Gavrilovovou z Austrálie.

Plíšková v Connecticutu absolvovala první turnaj po téměř měsíci od nešťastného utkání v Nan-čchangu, kde si poranila svou hrací levou ruku při manipulaci s ventilátorem. V New Havenu absolvovala tříkolovou kvalifikaci a dnes hrála čtvrtý třísetový duel během čtyř dnů.

Přesto měla Češka v závěru dvouhodinového utkání šanci na vítězství, ale za stavu 5:4 v třetím setu nedokázala duel dopodávat. O dva gamy později pak Gavrilovové odvrátila tři mečboly, ale při čtvrtém už u sítě nezasáhla ideálně.

Jednadvacetiletá Siniaková do utkání s Pcheng Šuaj vlétla a za půl hodinu získala první set, pak se už začala více prosazovat o deset let starší Číňanka. Pětadvacátá hráčka světového žebříčku srovnala a navrch měla i zásluhou tvrdého podání také v tie-breaku rozhodující sady, který ovládla 7:3. Siniaková se tak stejně jako minulý týden v Cincinnati s turnajem rozloučila bez vítězství.

Výsledky tenisového turnaje žen v New Havenu

(tvrdý povrch, dotace 776.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Pcheng Šuaj (8-Čína) - Siniaková (ČR) 1:6, 6:3, 7:6 (7:3), Bogdanová (Rum.) - Vesninová (5-Rus.) 7:5, 7:5, Cornetová (Fr.) - Putincevová (Kaz.) 6:0, 6:0.