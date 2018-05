New York - Hokejový útočník Dominik Simon přispěl jednou asistencí k výhře Pittsburghu 3:1 nad Washingtonem. Série 2. kola play off NHL je mezi oběma týmy vyrovnaná 2:2 na zápasy. Stejný stav platí i v souboji Winnipegu a Nashvillu, který uspěl ve čtvrtém utkání série na ledě soupeře 2:1.

Poprvé se měnilo v Pittsburghu skóre v polovině zápasu. Střela Simona byla zblokována, ale puk se dostal k Jakeu Guentzelovi, který zblízka nezaváhal. Útočník Pittsburghu zaznamenal už dvacátý bod v play off a v historii soutěže nasbíralo stejný počet bodů v deseti zápasech a méně pouze dva hráči - Wayne Gretzky a Mark Messier.

Právě po faulu Guentzela ale vzápětí vyrovnal z mezikruží T.J. Oshie. Ještě ve druhé třetině udeřil v přesilové hře i Jevgenij Malkin a na rozdíl od druhého utkání série tentokrát stálo při Pittsburghu štěstí. Rozhodčí původně branku neuznali, ale záběr u videa prokázal, že dorážku ruského útočníka zastavil gólman Braden Holtby vyrážečkou několik centimetrů za brankovou čárou.

Výhru obhájců Stanleyova poháru zpečetil gólem do prázdné branky Guentzel (10+11), který se v produktivě play off přetahuje s Davidem Pastrňákem a českému útočníkovi opět odskočil. Havířovský rodák má bilanci 5+14. Guentzel se zároveň odpoutal v čele nejlepších střelců vyřazovací části od Alexandra Ovečkina, který v utkání dokonce ani nevystřelil. To se vyhlášenému kanonýrovi stalo v play off teprve po třetí ze 107 odehraných utkání.

Nashville se gólově prosadil na konci první a druhé třetiny. Skóre otevřel Ryan Hartmann a v přesilové hře zvyšoval obránce P. K. Subban střelou od modré čáry. Hostující gólman Pekka Rinne, který v předchozích dvou zápasech inkasoval devět branek, držel čisté konto až do poslední minuty. V ní zdramatizoval zápas Patrik Laine trefou mezi betony.

Výsledky 2. kola play off NHL:

Východní konference - 4. zápas:

Pittsburgh - Washington 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 30. a 60. Guentzel (na první Simon), 38. Malkin - 33. Oshie. Střely na branku: 24:21. Diváci: 18.650. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Murray, 3. Malkin (všichni Pittsburgh). Stav série: 2:2.

Západní konference - 4. zápas:

Winnipeg - Nashville 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 60. Laine - 18. Hartman, 35. P.K. Subban. Střely na branku: 33:29. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Ekholm (oba Nashville), 3. Little (Winnipeg). Stav série: 2:2.