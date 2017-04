České Budějovice - Hokejový obránce Radim Šimek prokázal v dnešním zápase reprezentace proti Švédsku ofenzivní kvality. Dvěma góly se podílel na výhře 8:4 a svým výkonem se vyrovnal i hvězdným posilám Seveřanů z NHL. Švédsko nasadilo do zápasu Českých her hned 14 hráčů z elitní kanadsko-americké soutěže a pět z nich bylo v obraně.

"Věděli jsme, co mají Švédové v týmu za hráče. Koukal jsem na to i na internetu a o to je výhra pro nás lepší. Ukázali jsme, že i když nemáme tolik hráčů z NHL a máme jen z Evropy, tak je dokážeme porazit," řekl Šimek.

Švédští obránci John Klingberg, Victor Hedman, Oliver-Ekman Larsson nebo Anton Stralman ale byli také na ledě hodně vidět. "Když se na Švédy podíváte, co tam předváděli na modré, tak to byly věci. Hedman a Klingberg jsou velcí beci a přesně tak je potřeba hrát," podotkl liberecký zadák, který v příští sezoně také zamíří do NHL. Jméno klubu, se kterým se dohodl na spolupráci, ale zatím tají.

Své ofenzivní kvality Šimek předvedl ve 38. minutě, kdy si najel před branku a zakončil akci kapitána Jakuba Voráčka. "Teď se ofenzivní hokej hraje, neútočí jen útočníci, ale i obránci. A jestli mi to osobně sedí? Švédi dnes hráli jinak než Finové, kteří byli urputní a pořád se jezdilo do plné obrany. Tohle bylo otevřené, což mi asi vyhovuje," pousmál se Šimek.

Že by ale příliš riskoval, si nemyslí. "Voras se výborně uvolnil už za brankou, tlačil se před kasu. Já si sjížděl od modré a čekal nahrávku. Předržel puk a zaplaťpánbůh za to, přízemní střelou to poslal na bránu. Já měl kliku, že se to odrazilo ke mně, doklepl jsem to mezi nohy. Taky klika," popsal svoji první trefu. "Neřekl bych ale, že to byl nějaký risk. Voras měl puk pod kontrolou a já se šel nabízet. Takový hokej se dnes hraje a je to potřeba. Musíte takové věci dělat," dodal Šimek, jenž se pak podruhé trefil při power play soupeře.