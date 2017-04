České Budějovice - Hokejový obránce Radim Šimek odejde v létě z vicemistrovského Liberce do NHL, zatím ale nesmí prozradit, s jakým klubem se dohodl. Když už má čtyřiadvacetiletý hráč jasno o dalším angažmá, chce se teď prosadit do nominace české reprezentace na mistrovství světa a poté na turnaji v Paříži a Kolíně nad Rýnem uspět.

"Už je to rozhodnuté, ale teď to ještě nemůžu komentovat. Jdu do Ameriky a mám radost, že se to povedlo," řekl Šimek v Českých Budějovicích, kde se připravuje na České hry. Jméno nového klubu chce oznámit až po šampionátu.

Ještě před několika měsíci to vypadalo, že zamíří do San Jose, které o něj mělo velký zájem. Dokonce i u Tomáše Hertla, který dres Sharks obléká, zjišťoval informace, co jej čeká. Nakonec prý ale bude hrát někde jinde. "V prosinci jsme řešili jen San Jose, ale pak se ozvalo více klubů," podotkl Šimek. Zamířit by mohl například do týmu New York Rangers.

Díky jistému angažmá pro příští sezonu se nyní může naplno soustředit na boj o účast na světovém šampionátu. "Je to výzva, ale je tady spousta dobrých obránců a hlavně záleží na tom, aby český nároďák uhrál co nejlepší výsledek. Ať tam budu já, nebo ne. Je potřeba udělat výsledek. Když u toho budu, budu rád. Když ne, budu klukům fandit," řekl Šimek, který zažil premiéru na MS před rokem.

Už tak ví, co jej v případě nominace čeká. "Vím, jak je to náročné. Fyzicky i psychicky. Myslím si, že na to budu připravený," prohlásil. Po loňském mistrovství své výkony hodnotil hodně kriticky. "Loni byla sezona, kdy se mi povedlo play off i finále extraligy. Byl jsem namlsaný a najednou jsem přijel na mistrovství světa, kde byli úplně jiní hráči. A nemohl jsem si nic dovolit," vysvětlil Šimek.

Teď už by tak negativní nebyl. "Tehdy jsem byl z výkonů trochu zklamaný. Když jsem se na to podíval s odstupem, tak jsem si říkal: 'Co jsem vlastně čekal?' Byl jsem na mistrovství poprvé a nastupoval jsem proti skvělým hráčům. Měl jsem velké ambice a uzemnili mě. Teď to beru s pokorou. Doufám, že to tentokrát bude o něco lepší než loni. Byl bych ale spokojený, kdybych zopakoval loňské výkony," řekl.

Zatímco v minulé sezoně v extralize zářil, aktuální sezona až tak vydařená nebyla. I kvůli řadě zdravotních problémů. "Je fakt, že jsem toho měl v sezoně hodně. Myslím si, že jsem po minulé sezoně podcenil odpočinek a brzy jsem začal trénovat. Neměl jsem ani 14 dní volno a začal jsem naplno. To je poučení do budoucnosti, už to nikdy neudělám. Teď se ale cítím dobře, vše je pryč," uvedl Šimek.

Liberec sice neobhájil mistrovský titul, ale opět postoupil do finále, ve kterém prohrál s Brnem. "Byli jsme druzí, ale nebral jsem to jako tragédii. Chvilku jsem zklamaný byl, ale rychle to vyprchalo. Kdybychom vyhráli, bylo by to lepší, ale dostat se podruhé za sebou do finále je podle mého úspěch," dodal Šimek.