Brno - Hodně emotivní byl čtvrtý finálový duel, který uzavřel letošní play off extraligy, pro libereckého obránce Radima Šimka. Odchovanec Benátek vstoupil právě v Liberci do světa velkého hokeje, loni vyhrál s klubem titul a za Bílé Tygry válel tak, že kolem něho sviští lasa ze slavné NHL. Reprezentační bek přiznal, že v jeho plánech figuruje boj o šanci v zámoří jednoznačně nejvýš.

"Je ve mně hodně emocí. Na dlouhou dobu to byl můj poslední zápas za Liberec, ne-li navždy poslední. Je to zklamání, chtěl jsem ten poslední zápas za Liberec vyhrát, bohužel se to nepovedlo. Ale být to rozhodující sedmý zápas a my prohráli, tak by to bolelo ještě víc," řekl novinářům.

Čtyřiadvacetiletý hráč si dlouho odmítal porážku připustit. "Začal jsem tušit, že to nevyjde, když jsme dostali gól na 2:5. Řekli jsme si dnes, jak do toho půjdeme, ale ve druhé třetině jsme dostali góla, srovnali jsme sice, ale zase dostali další dva. Pak přišlo zase snížení, jenže ihned gól na 4:2. A to nás určitě poslalo k zemi. Srazilo nás to. Kometa získala titul zaslouženě," prohlásil Šimek.

Trhlinu podle něho dostala liberecká šance na úspěšnou obhajobu hned v úvodu finálové série. "Jak jsme doma v prvním zápase vedli 2:0 a najednou prohrávali 2:3, to nás hodně srazilo a uzemnilo. Druhý zápas jsme pak ztratili v prodloužení. A tady v Brně se pak hraje těžko," řekl Šimek s odkazem na bouřlivou kulisu, která hnala Kometu za prvním titulem po 51 letech.

"Byla tady skutečně výborná atmosféra. A klobouk dolů před fanoušky; když pominu to nadávání, tak tu má Kometa nejlepší atmosféru v extralize," uvedl Šimek na adresu vroucího modrobílého kotle.

Finálovou porážku však nebere jako tragédii. "Druhý rok po sobě jsme hráli finále, a kdyby nám to někdo řekl předem, tak bychom to brali všemi deseti," netajil Šimek. "Ale když už v tom finále jste, tak chcete vyhrát. Takový je hokej. Ale druhé místo je také krásné," doplnil.

Uvědomuje si, že místo zklamání je na místě spíše zadostiučinění, neboť byl u dvou nejvýraznějších výsledků historie libereckého hokeje. "Je pěkné vyhrát dvakrát základní část, jednou z toho pak i titul. Je to ohromný úspěch a dík patří celému týmu. Stejně tak i managementu, majiteli panu Syrovátkovi, kouči Filipovi Pešánovi, který nám věřil celou sezonu a dodával nám ohromnou pohodu. Patří mu vážně velký dík," řekl Šimek.

Před ceněným bekem, jenž vedle defenzivních povinností zvládá skvěle i podporu ofenzivy, je nyní nová výzva. "Řeším to s agenty a chtěl bych zkusit štěstí v Americe," potvrdil Šimek, o něhož se podle zákulisních informací zajímá především San Jose.

Ještě předtím by mu však sezonu měla prodloužit účast na mistrovství světa ve Francii a Německu. "Vůbec nevím a ani na to teď v tuto chvíli nemyslím, jestli se mě bude týkat. Teďka si chci spíš trochu vyčistit hlavu psychicky. Když bude zájem, tak určitě rád pojedu. Musím se ale dát dohromady i zdravotně. Navštívím doktora, abych tam pak byl vůbec něco platný," nastínil Šimek, který odehrál finále se zdravotními potížemi.