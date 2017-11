Praha - Hotely a penziony v Česku mají letošní silvestrovské pobyty už téměř vyprodané. Pokoje pro oslavu Nového roku si někteří lidé objednávají už o prázdninách, někdy na stejná místa opakovaně jezdí stálé skupiny a pobyt si zamlouvají dokonce i víc než rok předem. Cizinci častěji přijíždějí slavit do Prahy a velkých měst. Rezervací na Vánoce je zatím méně, i když někteří provozovatelé mají v této době zavřeno. Lyžaři totiž na hory vyrážejí až po svátcích.

Plnou obsazenost hlásí na Silvestra většina oslovených pražských hotelů, z velké části jsou rezervované také vánoční termíny. Hlavní město stále těží z toho, že je považováno za bezpečnou destinaci, vyplývá z vyjádření hoteliérů. Tři čtvrtiny objednávek pro období konce roku jsou tradičně z evropských zemí. "Registrujeme trend cestování rodičů s dospělými dětmi, a to zejména v letních měsících. Očekáváme podobnou situací i přes vánoční svátky a Nový rok," uvedla Martina Vávrová z hotelu Four Seasons Hotel Prague.

Především zahraniční hosté míří také do velkých hotelů v Brně a Moravském krasu, Olomouci, Ústí nad Labem nebo do středočeských měst. "Na Silvestra je plno, jsou to hosté ze zahraničí, převážně z Německa," řekla ČTK Zuzana Hartmanová, která má na starosti skupinové rezervace v mělnickém hotelu Ludmila.

Zájem o silvestrovské a vánoční pobyty v Krkonoších je letos mírně vyšší než loni touto dobou. Ubytovací kapacity v největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn jsou nyní na silvestrovský týden vyprodané přibližně ze 75 procent. Vánoční týden je zatím zaplněný asi ze 40 až 50 procent, uvedl majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura. Ceny pobytů v silvestrovském týdnu letos ve Špindlerově Mlýně začínají zhruba na 800 korunách za noc, na Vánoce je levněji. Podle Lenky Kostlánové z turistického informačního centra v krkonošské Rokytnici nad Jizerou je rostoucí zájem o zimní pobyty důsledkem dobré ekonomické situace Čechů a navíc se začali do Krkonoš vracet Němci.

Na Šumavě mají některé hotely pokoje pro silvestrovské pobyty obsazené od září. Z 98 procent je vyprodané ubytování v Lipně nad Vltavou, kde je kapacita kolem 5000 lůžek. Místa na Silvestra už nemá například hotel Alpská vyhlídka na šumavské Kvildě, na Vánoce zde zavírají. "Silvestrovské pobyty se prodaly v září, do konce října vyžadujeme zaplacené zálohy, na konci října už je rozhodnuto," řekla ČTK recepční Jitka Žáková.

Nabídka volných pokojů na poslední dny roku se rychle tenčí také podle provozovatelů v Jeseníkách. Na závěr roku kvůli vyšší poptávce zpravidla zvýšili ceny a někteří zavedli příplatky. I jinde na horách někteří hoteliéři požadují, aby si hosté zaplatili vícedenní pobyt a nepřijeli jen na Silvestra. "O silvestrovském týdnu si hosté musí zaplatit minimálně čtyři noci, o delší pobyty zájem nemají," řekla například Kateřina Slončíková z Penzionu Moravanka v Dolní Moravě na Orlickoústecku. Vícedenní pobyty někteří provozovatelé také cenově zvýhodňují.

Plně obsazeno mají většinou lázeňské hotely v Karlových Varech. "Na toto období nabízíme speciální adventní balíčky, o které je velký zájem. A zájem je nejen u zahraničních hostů, ale i u české klientely," řekla ČTK vedoucí obchodního a marketingového oddělení hotelu Pupp Eva Zachariášová. Vánoční období v karlovarských hotelech nekončí Silvestrem, ale kvůli ruské klientele pokračuje ještě v lednu pravoslavnými Vánocemi. Téměř plno už mají také penziony v Krušných horách nebo Beskydech, kam se často vracejí stejné skupiny lidí.

Velký zájem je také o pobyty na Svatém Hostýně, kde lidé hledají duchovní atmosféru a klid uprostřed Hostýnských vrchů. Poutní domy nabízejí 153 lůžek, většina hostů si Silvestra objednává už zkraje roku. V běžkaři vyhledávaném okolí Nového Města na Moravě na Žďársku roste zájem o rekreační pobyty, když napadne dost sněhu.