Praha - Tradičního fotbalového Silvestrovského derby se v zápase internacionálů zúčastní tři nováčci na každé straně. V 32. ročníku souboje pražských "S" poprvé obléknou dres obhájce vítězství Slavie David Kalivoda, Tomáš Hrdlička a Zdeněk Šenkeřík, za Spartu premiérově nastoupí stále aktivní hráči brankář Sparty David Bičík a záložník Mladé Boleslavi Marek Matějovský a s nimi také Vlastimil Vidlička.

Ve hře je i účast dvou velkých hvězd. Za Slavii by mohl nastoupit vicemistr Evropy z roku 1996 Patrik Berger, dres Sparty by mohl v derby poprvé obléknout nejlepší střelec v historii reprezentace Jan Koller. Oba však zatím účast definitivně nepotvrdili.

"U Honzy Kollera je to tak na 30 procent. Svátky většinou tráví s rodinou ve Francii, ale letos uvažuje, že by byl v Čechách. Uvidíme," řekl manažer sparťanského výběru Jiří Novotný na dnešní tiskové konferenci. "U Patrika Bergera je to také na vážkách, ale je šance, že si za nás zahraje," dodal Pavel Kuka, který pomáhal dávat dohromady sestavu Slavie.

Derby pražských "S" se jako obvykle odehraje v poslední den roku na umělé trávě v Edenu. Program v 11:00 otevřou veteráni nad 45 let, o hodinu později nastoupí internacionálové ve věku 35 let a starší. Slavia v minulém roce zvítězila 7:3 a z předešlých 31 soubojů vyhrála 21. Sparta ovládla silvestrovské klání jen šestkrát a čtyřikrát se zrodila remíza. Z dosavadních 14 duelů veteránů se pětkrát radovala Slavia, dvakrát Letenští a sedmkrát zápas nepoznal vítěze.

Na závěr roku nebude chybět ani tradiční vánoční turnaj internacionálů, který bude 26. prosince hostit hala na Podvinném mlýně. Stejně jako vloni se 23. ročníku zúčastní sedm týmů včetně obhájce prvenství pražské Sparty a bude se hrát systémem každý s každým v zápasech trvajících 16 minut.

"Samozřejmě bychom chtěli navázat na loňské vítězství, ale jdeme především vypotit salát a řízky," řekl Novotný, který bude na turnaji opět reprezentovat Spartu spolu s Jaromírem Blažkem, Markem Kinclem či Michalem Horňákem.

Vzhledem k výtržnostem diváků v minulosti museli organizátoři zavést na Silvestrovské derby přísnější bezpečnostní opatření. Především se oproti minulosti nebudou prodávat vstupenky na místě, ale fanoušci si je musí do 29. prosince objednat buď přes Odbor přátel Slavie, fanklub Sparty či na oficiálním webu akce silvestrovske-derby.cz.

"Jelikož fanoušci nerespektovali některé zásady, tak jsme z důvodu bezpečnosti a snížené kapacity museli sáhnout ke kroku, že vstupenky v den zápasu nebudou k dispozici. Fanoušci si je musí objednat předem. Vstupenky budou na jméno a budou zpřísněné kontroly," řekl jeden z organizátorů Václav Čičatka mladší.

Předběžné soupisky pro Silvestrovské derby internacionálů:

Slavia: Martin Vaniak - Lukáš Došek, Adam Petrouš, Martin Hyský, Martin Müller, Jaroslav Černý, Karel Piták, Pavel Kuka, Ivo Ulich, Patrik Berger, Stanislav Vlček, David Kalivoda, Rudolf Skácel, Tomáš Hrdlička, Zdeněk Šenkeřík.

Sparta: David Bičík - Lukáš Zelenka, Jiří Novotný, Marek Kincl, Jiří Jarošík, Luděk Stracený, Václav Koloušek, Jan Flachbart, Tomáš Hübschman, Tomáš Čížek, Marek Matějovský, Vlastimil Vidlička, Jan Koller.